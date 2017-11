Inversiones y mantenimiento de servicios en el Presupuesto de 2018

Martes, 28 noviembre 2017

Villacañas

Toledo | El Día

Un presupuesto ajustado y prudente que incluye cifras importantes para llevar a cabo inversiones destacadas como la renovación de todas las luminarias de las farolas por LED, las actuaciones en el acerado y el viario del barrio Residencial Nuevo Villacañas, la creación de una balsa de avenidas junto a las Cuestas Blancas que reduzca el riesgo de inundaciones, o programas de mejora del asfalto en distintas calles del pueblo con los fondos de los Planes Provinciales de la Diputación. Programas y actuaciones, además, con las que ayudar a crear empleo y mejorar el pueblo, sin olvidar la posibilidad de incorporar a lo largo del ejercicio nuevos fondos que puedan llegar de otras administraciones.

Las principales inversiones serán la sustitución de todas las luminarias de las farolas, un contrato que supera los 600.000 euros, y la construcción de una balsa de avenidas que recoja las aguas que bajan por las chorreras de la sierra, y son las causantes de los problemas de inundaciones en varias zonas del pueblo, se presupuestan 100.000 euros. Además se mantienen las partidas de fomento del empleo que permiten realizar contratos a lo largo del año, bien dentro del Plan de Empleo de la Junta de Comunidades o bien a través de las obras financieramente sostenibles.

Martínez informó que, si bien debido a la legislación sobre estabilidad financiera y techo de gasto, estas cuentas suben un 2’4% con respecto, la mayor parte de ese incremento se destinará a la previsión de un subida salarial del 2% para los trabajadores municipales. Además, se prevé seguir amortizando deuda en 2018, como se viene haciendo en los últimos ejercicios, con un total de más de 600.000 euros el año próximo, en los que se incluye la amortización completa del préstamo de 383.000 euros concedido por el Ministerio de Industria para el nuevo polígono.

Los grupos de la oposición no apoyaron la propuesta. El portavoz de IU, Abel Raboso, se escudó un año más en no haber dispuesto de la documentación completa. Por su parte, el portavoz popular, José Manuel Carmona, aseguró que el presupuesto es “conformista, no ahonda en soluciones” y no incluye actuaciones que considera importantes, pidiendo talleres de empleo y formación o acuerdos de prácticas con empresas mejor que contratos de trabajo, según él, “precarios y limosneros”, mejoras en colegios o el Juzgado de Paz, más policías locales, terminación de la piscina climatizada u obras pendientes, acciones contra la plaga de conejos o una nueva marquesina para la parada de autocares. El portavoz socialista, Jaime Martínez, le recordó que el salario de los planes de empleo es el que marca el gobierno de Mariano Rajoy, así como que actualmente ya se está haciendo un taller de empleo de fontanería y que se ha solicitado uno de albañilería para 2018, que desde el propio Ayuntamiento se convocan cada año becas para estudiantes y jóvenes titulados, a la vez que recordaba que las obras y mejoras que se tengan que hacer en el Juzgado de Paz o en los colegios no son competencia del Ayuntamiento, que únicamente se ocupa el mantenimiento básico de esos centros. Incluso en materia de Policía explicó que, por población, Villacañas debería tener 11 agentes y cuenta en la actualidad con 14.

El alcalde, Santiago García Aranda, reiteró al portavoz de IU que tiene desde hace 12 días el estado numérico del presupuesto, así como toda la documentación a su disposición en el Ayuntamiento, tal y como establece la legislación. Mostró además su curiosidad porque el portavoz popular critique unos planes de empleo que existen, con las mismas características, en todos los pueblos, también en los que gobierna el PP. Le confirmó que en el presupuesto se contemplan partidas para la finalización de obras pendientes, así como acciones contra la plaga de conejos como las modificaciones en la ordenanza del campo que se aprobaron en el mismo Pleno celebrado ayer. También aseguró que, en relación a la Piscina Climatizada, “no estoy bajando la guardia ni lo más mínimo” con el Gobierno Regional y se mostró convencido de que, “si seguimos todos juntos” la obra se acabará terminando, del mismo modo que agradeció que se hagan buenas propuestas como la de construcción de una marquesina para la parada de autocares en el paseo de la Estación.