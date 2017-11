Los Bengala vuelven a actuar en Albacete

Tras el éxito alcanzado con su primer disco, ʻIncluso Festivosʼ, a principios de 2017 firmaron con Big Star Music y en octubre lanzaron ʻAño Selváticoʼ, un álbum de diez temas que cuenta con la producción del reputado Cristean Barros -Picore, Bigott, León Benavente-.

En apenas cuatro años, la banda formada por Guillermo Sinnerman -guitarra y voz- y Borja Téllez -batería y voz- ha recorrido prácticamente toda la geografía estatal actuando en importantes festivales como son SOS 4.8, BBK Live, LOW, Vida, Palencia Sonora, Freek Fest, Canela Party, Polifonik, Go Sinner Go, Slap!, Montgorock y Festival Noroeste, entre otros. Y ha participado en giras como el conocido Jägermusic Tour 2016.

Con la garra y la energía felinas que les caracteriza, Los Bengala han compartido escenario con importantes bandas como The Libertines, Wilco, Kula Shaker, The Sonics, Brian Wilson, Primal Scream, Los Saicos, The Cynics, Loquillo, Ilegales, Kase O, Guadalupe Plata, Amaral, Vetusta Morla, Novedades carminha, Lisa & The Lips, Dead Moon y un largo etcétera.

Con sus dos voces a coro y una fuerza desgarradora, Los Bengala han conseguido hacerse un hueco en el panorama musical español, siendo enormemente aclamados tanto por el público como por las críticas a partes iguales.

En este sentido, como bien dicen en la conocida revista musical Ruta 66: “No me morderé la lengua: son de lo mejor que hay ahora mismo en este país. Mojo a raudales, estribillos telúricos y mucho ritmo del garaje”.