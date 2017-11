“CARRIZO: EL ABUSO DE LA MENTIRA Y LA MANIPULACIÓN” (PP de Tarancón)

Martes, 28 noviembre 2017

OPINIÓN | ELDIAdigital

Desde hace más de dos años, estamos percibiendo como el alcalde de Tarancón, José López Carrizo, abusa de la mentira y la manipulación para intentar ocultar su nefasta gestión en el Ayuntamiento y sus continuos tropiezos a la hora de ejercer como primer edil; sin olvidar la actitud antidemocrática que practica, sobre todo, contra el Grupo Municipal Popular.

Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que declaraba nulo el pleno taranconero del 8 de julio de 2015 donde el PSOE aprobó los sueldos de Carrizo y los concejales liberados aprovechando la ausencia de nuestra portavoz, y ante esta situación de asedio hacia el Grupo Popular, pedimos a Carrizo que deje de ir víctima, que abandone la mentira, que sea más profesional y, sobre todo, que respete la Ley.

Por ello, desde el PP queremos recordarle al alcalde de Tarancón que:

• El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha ha determinado por sentencia que en la convocatoria del pleno en el que se fijaron los sueldos del Alcalde de Tarancón y los concejales liberados se produjo un " claro abuso de derecho y una desviación de poder y vulneración de un derecho fundamental".

• Los sueldos del alcalde y concejales liberados se fijan por votación en el pleno municipal de acuerdo con el ROF; esto es, de conformidad con la Ley.

• Los sueldos de las Administraciones del Estado son fijados en los Presupuestos Generales del Estado (entre ellos el sueldo de los diputados y senadores).

• La portavoz del PP de Tarancón, María Jesús Bonilla, no ha cobrado nunca ni un solo euro –ni como concejal en la oposición ni como alcaldesa- de las arcas municipales.

Además, el Partido Popular de Tarancón quiere dejar muy claro lo siguiente:

• El PP siempre ha velado y seguirá velando porque se cumpla la legalidad.

• Los populares defienden el interés general de todos los taranconeros.

• El Grupo Popular desempeña su obligación de control al Gobierno Municipal como miembro de la oposición, pese a que el Equipo de Gobierno impida, entre otros, que tenga representación en varios organismos y actos sociales de Tarancón.

• El Partido Popular ni quita ni pone sueldos a nadie. Son los tribunales de justicia los que determinan cómo se tienen que cumplir la Ley y las sentencias cuando ha habido un abuso de derecho, desviación de poder y vulneración de un derecho fundamental.

• El PP taranconero no puede recibir lecciones de ética de una persona que, según una sentencia, se ha saltado la Ley para conseguir un objetivo que la mayoría del pleno no admitía, y que encima afirma que no tiene que dar explicaciones de cómo gasta el dinero de los taranconeros, a la vez que permitió que más de 20 personas no pudieran ser contratadas porque se habían incrementado los sueldos del alcalde y los concejales liberados.