Bolaños continúa trabando por la convivencia y participación en el barrio del Carmen

Martes, 28 noviembre 2017

provincia

Ciudad Real | El Dia

Gracias al convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava y la Fundación Cepaim, se va a continuar implantando el proyecto Babel, una iniciativa comunitaria para la convivencia y la participación en el barrio del Carmen de la localidad, financiada por la Obra Social “La Caixa” con la cantidad de 24.000 euros. El proyecto, que llegará a más de 1.400 personas, ha sido seleccionado en la convocatoria de Interculturalidad y acción social 2017.

La iniciativa Babel cuenta con el apoyo de esta entidad financiera por segunda vez en un periodo de tres años, y continuará promoviendo un proceso de cambio para la mejora de las condiciones de vida de los habitantes del barrio bolañego de “El Carmen”, así como de las condiciones del entorno urbano. Todo ello, a través de la promoción de la participación, el empoderamiento ciudadano y el fomento de las relaciones interculturales.

Durante el acto de firma del convenio para la continuación de este proyecto en la localidad bolañega, Adolfo Patón, coordinador de Cepaim en la región de Castilla-La Mancha, reforzó la idea de que “el proyecto Babel sólo es posible gracias a dos factores: por un lado, la implicación del propio Ayuntamiento de Bolaños, tanto en su dimensión institucional, como en cuanto al aporte de diversos recursos técnicos desde varias Concejalías; y, por otro, el proceso de trabajo compartido desarrollado en Bolaños desde hace ya cinco años, con la implicación y protagonismo de las familias y del equipo docente del colegio Virgen del Monte”.

El director del Área de Negocio de Ciudad Real de CaixaBank, Pedro Zarco, por su parte, ha agradecido al Ayuntamiento de Bolaños, en la persona de su alcalde, Miguel Ángel Valverde, su apoyo y predisposición constante para poner en marcha distintos proyectos en la localidad, contribuyendo así a que la Obra Social “La Caixa” pueda desarrollar su función “que es la de realizar la redistribución de una entidad financiera como la nuestra con un fin social determinado”.

“Algo que no es nada sencillo, puesto que nosotros no podemos llegar a donde nos gustaría, por lo que necesitamos la complicidad y la ayuda del Ayuntamiento de Bolaños, el cual siempre nos hace sentir cómodos para llevar a cabo nuestros fines sociales. En la entidad local encontramos al actor perfecto para focalizar las ayudas hacia personas que tienen una necesidad, la cual no solo tiene que ser cubierta, sino que debe buscar la normalización de las vidas de esos individuos mediante la integración y la educación desde la base para que, en un momento determinado, dejen de necesitar ese apoyo. Nuestro objetivo pues, es ayudar para dejar de ayudar. El Ayuntamiento de Bolaños es uno de los más activos y fiables, y tiene muy claro a quién y cómo debe destinar estas ayudas”.

Zarco recalcó el papel imprescindible de Cepaim como factor fundamental para poder implantar estas ayudas en el lugar y en los colectivos que realmente las necesitan, porque este es el espíritu que persigue la fundación con su trabajo diario. Y por último, no quiso Pedro Zarco terminar su discurso sin agradecer a los clientes y a los empleados de Caixabank, que con su confianza y su trabajo, hacen posible que se pueda llevar a cabo esta redistribución de la riqueza, un cometido que “nos hace sentir a gusto apoyando a la gente, intentando hacer la vida lo más sencilla posible a quienes más lo precisan, por lo que es un placer venir a firmar este tipo de convenios. Se trata de un salario de tipo emocional consistente en repartir muchos miles de euros para generar esas oportunidades de colaboración”, expresó.

Miguel Ángel Valverde, como alcalde de Bolaños, ha agradecido a la Obra Social “La Caixa”, la colaboración y la confianza depositada en el Ayuntamiento de Bolaños nuevamente, el cual siempre recibe de buen grado a la entidad, la cual siempre viene a traer buenas noticias, y está muy presente en la localidad, colaborando con diversas entidades locales como la asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad (Padisbol), la Asociación de familiares y enfermos de Alzheimer ( AFAL), o mediante la concesión de becas al alumnado con dificultades económicas. En este sentido, continuó el primer edil diciendo que “hay que reconocer y repetir que frente a esta entidad, hay otras muchas entidades que son del territorio, y tal vez no se impliquen tanto en él como lo hace esta, razón por la cual es importante resaltar esto en estos tiempos, donde el hecho de tener una sede social en un determinado punto de la geografía española, puede generar percepciones erróneas de manera injusta, una imagen que sin duda estoy seguro volverá a superarse, hasta volver a la correcta valoración de lo que verdaderamente aporta esta institución bancaria”.

“La Caixa siempre se ha volcado con este municipio, y cada vez que la ha necesitado siempre ha estado ahí. Siempre hemos encontrando caminos para la colaboración, y como nuestros recursos son generalmente limitados, y todo tiene irremediablemente un coste, el hecho de que una entidad dedique parte de sus beneficios a favorecer esta obra social para los colectivos que más dificultades presentan, es algo que se debe poner en valor. Por eso hay que subrayar y reconocer públicamente que “la Caixa” lleva años apostando clara y decididamente por las personas de la localidad, por lo que justamente hay que agradecer esta labor”.

Miguel Ángel Valverde agradeció igualmente a la Fundación Cepaim, una organización social muy activa en Bolaños de Calatrava desde hace más de cinco años, y en la persona de Adolfo Patón, la estrecha colaboración que ha venido desempeñando a lo largo de ya seis años con el Ayuntamiento del municipio, y la importancia que tienen las propuestas de esta fundación a la hora de contribuir a mejorar la integración social y laboral de una población que presenta unas singularidades especiales. “A pesar de que somos un pueblo muy emprendedor y con mucha capacidad de tirar para adelante, y que todo lo que hemos conseguido lo tenemos gracias a nuestro esfuerzo y dedicación, algo de lo que yo presumo como alcalde, y así lo pueden avalar las entidades financieras, sin embargo también contamos con determinadas dificultades en ciertos colectivos de nuestro mapa social”.

Hizo el primer edil una retrospectiva recordando ese momento delicado de crisis generalizada de hace unos años, que en el caso de Bolaños, por contar con alrededor de un 15 y un 20% de población inmigrante, había propiciado que una serie de colectivos llegasen a un nivel de integración siempre limitado.

“Sin embargo, y gracias también en parte a las intervenciones llevadas a cabo en este entorno por parte de Cepaim, orientadas a la integración socio-laboral de estas personas, en un primer momento, y posteriormente con la puesta en marcha del proyecto de convivencia en este barrio, cuyas tasas de paro eran importantes, tengo la percepción de que las cosas han ido mejorando y que la conflictividad se ha reducido”, expresó Valverde.

“Muchos de los recursos empleados en este barrio, junto a la comunicación del personal técnico de Cepaim con todos nuestros profesionales del área de servicios sociales municipales, los cuales continúan desarrollando una inmensa labor en dicho entorno, y gracias a la financiación proveniente de la Caixa, se han podido crear las sinergias necesarias para implementar todos los esfuerzos en favorecer la integración socio-laboral en este barrio”.

“Por esta razón, agradezco a la fundación y sus profesionales su trabajo, además de haberme permitido participar en muchas de las actividades programadas, las cuales han contribuido a afianzar la identidad de las personas de esta parte del municipio. Una realidad que tiene que ver con una serie de factores muy distintos relacionados con una mejora de las circunstancias económicas, además de esta intervención la cual queremos seguir implantando para que, pasado un tiempo, nos permita que este barrio de nuestro pueblo se convierta en un escenario de oportunidades para sus vecinos y vecinas, y que pueda trasladarse a otros colectivos y barrios junto a esa metodología de participación y empoderamiento que no siempre es fácil de conseguir”, concluyó el regidor bolañego.