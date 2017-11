Desestimada la causa conjunta contra la totalidad del proceso de consolidación funcionarial en Puertollano

Miércoles, 29 noviembre 2017

El auto de la Audiencia, de 29 de septiembre y consultado por Europa Press, confirma la resolución del juzgado de Puertollano, que estimaba que lo que FIDAP pretende, la ampliación de la instrucción a la totalidad del proceso de consolidación de más de 200 empleados que llevó a cabo el Ayuntamiento de Puertollano entre los años 2006 y 2010, no es procedente porque, a su parecer, la totalidad de los hechos a los que se refiere la ampliación de la denuncia "carecen de relevancia penal" y "no se trata de hechos conexos". El auto de la Audiencia Provincial no es susceptible de más recursos.

Según dictan los cinco magistrados de la Audiencia, la denuncia de la FIDAP que apunta a irregularidades en la creación de dos plazas de economista, así como de un número total de plazas superior al de las amortizadas y que se habrían "repartido" para "beneficiar" a familiares y allegados al Ayuntamiento "son hechos diferentes, por más que se relacionen con el mismo proceso de consolidación e interesen a las mismas personas, pues lo cierto es que, al margen de su conexidad en sentido estricto, es posible su enjuiciamiento por separado".

Además, la sala tiene en cuenta la apreciación del juzgado de Puertollano en el sentido de que "debe evitarse la formación de macrocausas que impidan, o como mínimo dificulten, la correcta investigación y esclarecimiento de los hechos, habida cuenta los recursos con los que se cuenta para ello".

En todo caso los magistrados puntualizan que la desestimación del recurso de los interinos despedidos se dicta "sin perjuicio de incluir en la investigación la totalidad de los delitos que se hubieran cometido en relación a la consolidación de las plazas de matarife, con extensión de la responsabilidad a todos aquellos que pudieran ser responsables, abriendo si se estimara oportuno las piezas separadas que pudieran servir para facilitar la instrucción y, llegado el caso, su enjuiciamiento".

De hecho, según recuerda el auto de la Audiencia, el Ministerio Fiscal se adhirió parcialmente al recurso de FIDAP y en su denuncia inicial solicitó que la instrucción continuara para el total esclarecimiento de los hechos denunciados, incluyendo una mención al puesto de ayudante de jardinería, sobre el que, sin añadir más especificaciones, ponía de manifiesto que "debería ser investigado".

Así, en el mismo sentido se pronuncia la Audiencia sobre la eventualidad de deducir testimonio, para su reparto al Juzgado de Puertollano, para la investigación de los hechos relativos a la consolidación de las plazas de ayudante de jardinería, que en todo caso considera también "hechos diferentes" a la causa inicial, "así como de ir adoptando las medidas que procedan para el correcto esclarecimiento de los hechos a medida que la instrucción vaya avanzando, sin olvidar que no cualquier irregularidad administrativa determina per se la comisión de un delito de prevaricación".

FIDAP recurrió el auto del juzgado de Puertollano esgrimiendo que "carece de motivación", ya que "existe conexión entre tales hechos y los investigados, afectan a las mismas personas y se desenvuelven según el mismo procedimiento". Además, el colectivo denunciante sostiene que "ya se refería a estos hechos la denuncia inicial del Ministerio Fiscal, al poner de manifiesto que lo mismo que se describe en la denuncia respecto del puesto correspondiente a los ayudantes de matarife podría haber ocurrido respecto del puesto de ayudante de jardines, afectados por el mismo proceso de consolidación".