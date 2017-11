¡¡¡ POR FIN LLUEVE AUNQUE NO TODO LO DESEADO!!! (Rafael Torres)

Miércoles, 29 noviembre 2017

Opinión

OPINIÓN | ELDIAdigital

Hoy he coincidido con otros padres a la hora de llevar a mis hijos al colegio a primera hora de la mañana y aparte de dar educadamente los buenos días, la siguiente frase entre personas que no se conocen de nada más que de un rato de encuentro es ¡¡¡POR FIN LLUEVE AUNQUE NO TODO LO DESEADO!!! La misma frase me ha dicho mi vecino del 2 ª piso cuando he montado con el ascensor.