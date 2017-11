El PP advierte que los Presupuestos podrían rechazarse por el control de UCLM

Miércoles, 29 noviembre 2017

La diputada regional del Partido Popular Lola Merino ha asegurado este miércoles que el Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha podría ser rechazado si el Gobierno regional no atiende las "advertencias" y votos particulares que se han hecho desde el Consejo Consultivo al mismo en relación al "control" que se quiere establecer sobre la Universidad regional (UCLM).

En rueda de prensa, Merino ha explicado que el Gobierno autonómico "ha pasado por alto y ha hecho oídos sordos a la advertencia de sus propios juristas" ante el hecho de que la Administración autonómica haya decidido que va a controlar las cuentas de la UCLM, sabiendo "que eso no lo puede hacer".

"Ellos siguen en sus trece, haciendo oídos sordos, y esto puede suponer que se anule el Proyecto de Ley de Presupuestos de 2018", ha detallado la diputada del PP, que ha declarado que, tras su paso por el Consejo Consultivo, hubo un voto particular sobre este aspecto, lo que podría llevar a recurrir la norma.

De otro lado, se ha referido a la asignatura de Educación para la Igualdad, la Tolerancia y la Diversidad, que se ha implantado de forma experimental en algunos centros de la región durante este curso, para criticar que con ella se "manosean" los conceptos de igualdad entre hombres y mujeres y el respeto que tiene que haber entre las personas y la diversidad de la sociedad.

Merino ha arremetido, además, contra el hecho de que la asignatura recoja "doctrina del siglo XVIII", al remitirse a la visión de los derechos entre mujeres y hombres de dos feministas, francesa y británica, preguntándose si acaso en España no hay ejemplos que poner al respecto o no existe una Constitución, y ha pedido "no trocear la historia en función de lo que nos interese".

MENOS "MENSAJES SOBRE PROTONES"

Finalmente, ha aludido a los viajes que están realizando estos días el presidente regional, Emiliano García-Page, junto con el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, a Chicago, y el vicepresidente segundo del Gobierno, José García Molina, junto a la vicepresidenta segunda de las Cortes, María Díaz, a la Asamblea de la República portuguesa y que, en su opinión, no tienen "motivo ninguno".

A su juicio, ambos están "provocando el desgobierno de Castilla-La Mancha" en una semana en la que se ha conocido que esta es la Comunidad Autónoma "en la que más se espera para ser intervenido quirúrgicamente", concretamente seis meses, y la que tiene mayor déficit.

Merino, que ha admitido que el Gobierno "puede viajar", ha pedido a García-Page que en vez de "mandar mensajes sobre protones" desde Chicago, si lo que quiere es mejorar la sanidad, puede empezar "publicando la realidad de las listas de espera".