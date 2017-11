El PSOE recuerda al PP que el Tribunal de Cuentas dice que hay que fiscalizar la UCLM

Miércoles, 29 noviembre 2017

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Fernando Mora ha recordado este miércoles al PP que un voto particular "no determina" el resultado sino la opinión de la mayoría, en relación a la fiscalización de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) contemplada en el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2018, y que el Tribunal de Cuentas ha señalado que hay que fiscalizar.

Mora se ha pronunciado así después de que la diputada del PP Lola Merino haya avisado de la posibilidad de que el Proyecto de Ley sea rechazado por el voto particular emitido al dictamen por el Consejo Consultivo, y ha recordado a la 'popular' que la futura norma no tiene aún dictamen porque no ha pasado por la Comisión donde se debatirán las enmiendas.

En cualquier caso, ha considerado que "parece que hay miedo a la transparencia" en el PP, de quien ha lamentado su "inmovilismo", y ha precisado que la fiscalización sobre universidades está contemplada en la normativa de 13 comunidades autónomas.

De otra parte, sobre las críticas del PP a la asignatura de Educación para la Igualdad, la Diversidad y la Tolerancia, ha incidido en que la misma nace del Pacto contra la violencia de género firmado también por el PP; y sobre sus comentarios sobre el déficit ha afeado a los 'populares' que no hablen de financiación autonómica y estén "callados" cuando se llegan a acuerdos con una región mientras "se obvian" las otras dieciséis.

Fernando Mora ha finalizado preguntándose cómo es que la diputada del PP Lola Merino no ha hablado de agua, cuando Castilla-La Mancha "está esquilmada y la cuenca del Tajo está esquilmada" y el memorando de la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, se ha demostrado que es "todo una mentira".