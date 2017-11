Román avanza medidas adicionales para racionalizar más el consumo

Miércoles, 29 noviembre 2017

Agua

Guadalajara | El Día

Un anuncio que coincide con la también preocupación de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS), que abastece de agua a municipios como Guadalajara, y cuyo embalse de Beleña apenas tiene ahora siete hectómetros cúbicos. De ahí que hagan algunas recomendaciones a todos los municipios mancomunados.

Según Román, la situación en la que se encuentra el embalse de Beleña apenas da para un consumo de tres o cuatro hectómetros mensuales para una población en la zona de 375.000 habitantes.

"Estoy preocupado. Muchas veces miras al cielo deseando que llueva pero también hay que tomar medidas de reducción del consumo", ha afirmado a preguntas de los medios durante su visita a la depuradora.

En este sentido, el alcalde de la capital de la provincia ha señalado que, precisamente, esas medidas las explicará en próximos días, "con todo el protocolo" ya puesto en marcha y el que se va poner, el concejal de Medio Ambiente, Francisco Úbeda, porque "es un problema en España".

Ha apostillado que, si bien desde el Ayuntamiento pueden racionalizar el consumo, otros organismos, que no ha precisado, "tienen que ver de dónde se va a sacar agua si dentro de un mes y medio no hay", algo que no corresponde al Consistorio, ha precisado.

El Ayuntamiento ya aplica algunas medidas de ahorro de consumo de agua, por ejemplos en parques como el de Fuente de la Niña, San Roque y Adoratrices, y ante el posible uso de pozos para ese abastecimiento, Román ha querido precisar que han de estar autorizados por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

Esta misma semana, la Mancomunidad se ha reunido con técnicos municipales de los distintos municipios, informando a los componentes de la Comisión de Sequía de la situación actual en la que se encuentra el embalse de Beleña que contiene en su interior 7,2 Hm3.

Han instado a los municipios a que tomen una serie de medidas recogidas en el Plan de Sequía, entre ellas la reducción en un 25 por ciento de los riegos de parques y jardines, las actuaciones que se están llevando a cabo en el control de tuberías y la elaboración de Bandos municipales anunciando el estado de sequía leve.

El alcalde de la capital ha advertido también de que los ayuntamientos tienen la responsabilidad del abastecimiento en baja mientras que el abastecimiento en alta corresponde a otros organismos, en alusión, en este caso, a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe o la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Por último, ha señalado que "otros" se acuerdan únicamente en periodo de sequía cuando del agua, pero en Guadalajara capital "llevamos anticipándonos ya algunos años", y según Román, se ha disminuido un 25 por ciento el agua que se compra a la MAS desde 2010.