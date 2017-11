Una doctorada de la UCLM, premio a la mejor comunicación oral

Miércoles, 29 noviembre 2017

En este encuentro, celebrado en Salamanca, Caballero ha explicado la tesis doctoral que realiza en el Grupo de Femtociencia y Microscopia, que consiste en un estudio sobre el uso de materiales híbridos en fotocatálisis, fotosensores y LED, según ha informado la UCLM en una nota de prensa.

Caballero, que desarrolla su doctorado en el grupo de investigación que dirige el profesor Abderrazzak Douhal en la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica y el Instituto de Nanotecnología, Nanociencia y Materiales Moleculares (INAMOL), expuso el trabajo 'Unraveling the Phyttodynamics of a Dye Interacting with a Layered Structure Metal Organic Framework', que aborda distintos aspectos relacionados con la femtociencia y la microscopía.

La investigación, cofinanciada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se ha realizado en colaboración con el grupo del profesor Avelino Corma (Instituto de Tecnologías Químicas-CSIC Universidad Politécnica de Valencia).

Los resultados obtenidos muestran una nueva visión del comportamiento de materiales híbridos con posibles aplicaciones en fotocatálisis, fotosensores y LED.