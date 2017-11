Admitidas 331 enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Presupuestos de C-LM para 2018

Miércoles, 29 noviembre 2017

De esta manera, según ha explicado la secretaria primera de la Mesa, Josefina Navarrete, a Europa Press, se han rechazado 72 de las enmiendas presentadas por los 'populares' y una de las siete conjuntas que habían elaborado PSOE y Podemos. Además, han sido remitidas al Consejo de Gobierno 16 enmiendas parciales del PP y otra del PSOE, al considerar que suponen una minoración de ingresos para estas cuentas.

Entre los motivos del rechazo de las enmiendas del PP se encuentra un grupo de ellas cuyo su contenido no forma parte del núcleo de los presupuestos o porque es contrario a la naturaleza legal del fondo de contingencia. También incluyen entre estos argumentos enmiendas parciales que suponen una modificación de crédito no cuantificado o porque otras pueden ajustarse más a una Proposición No de Ley (PNL) que a una enmienda.

Respecto a la enmienda conjunta de PSOE y Podemos rechazada, Navarrete ha detallado que se debe a que su contenido no forma parte del contenido esencial del Proyecto de Ley de Presupuestos.

Además, la enmienda del PSOE que se remitirá al Consejo de Gobierno no ha sido admitida a trámite por la Mesa de las Cortes porque supone una minoración de ingresos.

Tras este proceso, las enmiendas parciales admitidas a trámite serán debatidas los días 11 y 12 de diciembre en la Comisión de Economía y Presupuestos. Una actuación que, "en principio", permitirá continuar con el calendario acordado para la tramitación de las cuentas regionales del próximo año, que podrían aprobarse el jueves 21 de diciembre.