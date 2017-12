Un buen Villahermosa superó a un combativo Quijote Futsal

Viernes, 1 diciembre 2017

Polideportivo: Fútbol Sala

DEPORTES | El Día 08:05 |

Este pasado domingo, los quijotes se enfrentaban a uno de los mejores equipos de la categoría como es el Villahermosa FS. Con las bajas de Javi por motivos personales, Aaron y Ramon lesionados y Rubén Pérez entre algodones, Lorenzo Villajos convocaba a Sergio Garrido y a Dani para completar la plantilla. Llegaba la hora del comienzo y Villajos salía con Rubén Alises en portería, Joel, Pochete, Antonio y Alvaro. Poco tardaba en adelantarse el equipo local, cuanto tras una oared en banda, el jugador que cortaba por el medio recibía el balón y batía a nuestro portero tras un error en el ala contraria.

Cuando nuestros quijotes aun no se habían recuperado del gol anterior, llegaba el segundo tras un saque de banda directo al segundo palo que sin apenas complicaciones remataba a gol. Lorenzo tras ver que el equipo no respondía decidío salir con portero jugador. Tal era la desconexión de los quijotes y la falta de entendimiento, que Villahermosa sumaba otros dos tantos aprovechando el riesgo de los quijotes. Aun así los quijotes no se rendían y lograban darle al larguero y tener alguna ocasión que desbarataba su portero. Con esto y poco mas llegábamos al descanso con el resultado de 4-0 en el marcador.

Comenzaba la segunda mitad con nuestros quijotes mas enchufados y con uma línea de presión alta. El buen juego y las ocasiones de nuestros quijotes iban apareciendo fruto de la buena presión que estaban realizando y el mejor juego que estaban haciendo. El tiempo pasaba y varias ocasiones se sucedían, los chicos de Villahermosa ya no jugaban tan comodos ya que los quijotes parecía que habían entrado al partido. Tras probar varias veces desde fuera del área Pochete lograba batir al portero con un punterón raso al palo izquierdo el cual era el primer gol de los quijotes en el partido.

Nuestros chicos también jugaban ahora de cinco pero ya de otro modo cuando en un par de minutos llegaba el segundo tanto de los nuestros a manos de Alvaro poniéndo el 4-2 en el marcador. Esto hacía despertar a los chicos de Villahermosa que ahora mantenían mas la pelota y generaban buen juego, fruro de esto, uno de sus jugadores quedaba solo al segundo palo de nuestro portero quijote, y tras un pase profundo llegaría el definitivo 5-2 en el marcador. Nuestros quijotes lo intentaron hasta el final pero no conseguirían ningún gol mas. Partido con primera parte para olvidar y toca pensar en el siguiente en casa.