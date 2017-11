Agricultores Ecológicos piden a Podemos que obligue al Gobierno de C-LM a cumplir sus promesas

Jueves, 30 noviembre 2017

Agricultura

"Uno de los dos miembros que pertenecía al Grupo Parlamentario Podemos es miembro del Gobierno actual. Por lo tanto, quien entonces exigía una solución de este problema y teniendo en cuenta que este punto ha sido una de sus exigencias en la negociación para llegar al acuerdo final de Gobierno con el Partido Socialista, es quien ahora está en disposición de poder solucionarlo", han defendido.

Los agricultores ecológicos, que han pedido incorporarse como miembros de pleno derecho a la Mesa de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural, han avanzado que vendrán todos los meses --o bien a las Cortes regionales o al Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia regional-- para recordar al Gobierno su obligación de encontrar una solución directa para los agricultores y ganaderos ecológicos y "que no se limiten a promesas insustanciales que no llegan a los afectados".

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios, el secretario de la Plataforma, Anastasio Yébenes, que ha denunciado las primas de "miseria" que tienen estos agricultores, a los que se les "ha expulsado", pues ha asegurado que de los 6.700 que había en 2015, el Gobierno regional "ha echado a 3.000".

"Si el Ejecutivo no arregla este problema le van a obligar los tribunales y va a quedar mucho peor", ha dicho Yébenes, que ha explicado que cerca de 200 agricultores ecológicos han recurrido la Orden de Agricultora Ecológica que el Gobierno regional aprobó en marzo de 2016, modificando la que convocó el anterior Ejecutivo 'popular' en marzo de 2015.

Dicho esto, ha terminando criticando que el actual Ejecutivo haya creado una nueva línea para aumentar más agricultores "si no tiene dinero". Es una cuestión de política, el consejero no cree en la agricultura ecológica, lo demuestra día a día. Ni si quiera paga lo poquito que dejó y se agarra a decir que no había presupuesto", ha denunciado.

PP ARROPA A LOS AGRICULTORES EN SU PROTESTA

De su lado, la diputada del PP Lola Merino ha querido acompañar a los agricultores en esta reivindicación, asegurando que "Page les ha traicionado y siguen sin cobrar sus ayudas desde 2015".

"En el PP vamos a seguir defendiendo la renta familiar de los agricultores ecológicos que siguen reclamando que Page pague las ayudas de 2015, 2016 y 2017", ha dicho Merino.

Además, ha alertado de que muchas de las afectadas "son madres de familia que quieren tirar para adelante y por culpa de Page y Podemos no tienen calidad de vida".