Cotillas: “Page es el virus que está destrozando nuestra sanidad"

Jueves, 30 noviembre 2017

política

Ciudad Real | El Dia

En rueda de prensa, Carlos Cotillas ha indicado que Page es “un charlatán” que hace promesas en materias tan sensibles como la sanidad que sabe que no va a cumplir para intentar engañar a los ciudadanos y ocultar la triste realidad que se vive en la provincia. Así, ha recordado que Page mintió cuando prometió que sí ganaba las elecciones revertiría las privatizaciones en sanidad, ya que no solo no las ha paralizado, sino que las ha incrementado, sobre todo en 2016, cuando se dispararon. En este sentido, ha recordado que, entre enero y septiembre, 17.018 pacientes han sido derivados a la sanidad privada desde los 6 hospitales de la provincia. De hecho, el 42% de las derivaciones a la sanidad privada de toda Castilla-La Mancha se han realizado en la provincia de Ciudad Real.

En su opinión, Page está haciendo “privatizaciones a trozos” y ha puesto como ejemplo la privatización del servicio de radiodiagnóstico del Hospital de Tomelloso.

Por otro lado, ha destacado que la sanidad ha sufrido un “grave retroceso” en Castilla-La Mancha desde que Page gobierna y se ha referido al ranking del Monitor de Reputación Sanitaria que sitúa al Hospital de Ciudad Real en el puesto 51, cuando el año pasado estaba en el 39; y al Hospital Mancha Centro que está en el 46, cuando el año pasado estaba en el 35. Está convencido de que Page “es el único culpable de esta situación por sus promesas incumplidas, por sus privatizaciones a trozos, por sus recortes de personal y su nefasta gestión”.

En materia de agricultura, Cotillas se ha referido al “enorme daño” que está haciendo a los agricultores ecológicos que hoy se manifiestan en Toledo porque tanto Page como Podemos les están llevando a la ruina. Además, ha denunciado que Page debe 400 millones de euros a los agricultores y ganaderos de la región, que no permite que se combata la plaga de conejos, que no es capaz de pagar las ayudas que vienen de Europa y que ha tardado más de dos años en poner en marcha los grupos de desarrollo rural, entre otras cuestiones.

En otro orden de cosas, ha asegurado que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado unas 40 enmiendas a los presupuestos de 2018 que han sido admitidas a trámite y que se debatirán en el Pleno del próximo 21 de diciembre. Además, hay otras enmiendas generales que no están especificadas a continuación pero que afectan a la provincia en materia de educación, bienestar social, sanidad, fomento, etc.

Sanidad

· Ampliación de la partida económica en 10 millones de euros para construir el Hospital de Puertollano

· Ampliación de la partida económica para la construcción del nuevo centro de salud de Tomelloso en 500.000 euros y garantizar su viabilidad

· Ampliar la partida de inversiones en hospitales en 6 millones de euros para dar viabilidad al Plan Funcional del Hospital de Tomelloso

· Construcción centro de atención primaria en Valverde

· Reanudar las obras para la residencia comunitaria para personas con enfermedades mentales de Alcázar de San Juan

· Mejoras en el centro de atención primaria de Almodóvar del Campo

· Construcción de helipuertos en Bolaños y San Lorenzo de Calatrava

Educación

· Reforma integral del CEIP Domingo Miras, en Campo de Criptana

· Instalación eléctrica CEIP Gonzalo de Berceo, Puertollano

· Aumentar la cuantía para poder realizar las obras de acondicionamiento del centro de educación de adultos de Puertollano

· Reforma y acondicionamiento del conservatorio profesional de danza José Granero de Puertollano

Apoyo Jóvenes agricultores

Bienestar Social

· Residencia de Mayores en Carrión de Calatrava

Fomento

· Iniciar el proyecto de autovía Toledo-Ciudad Real

· Enlazar la Avenida de los Descubrimientos de Ciudad Real con la rotonda Ante Rocín como parte de la segunda ronda de la ciudad.

· Desdoblamiento de la CM-4010

· Convenios con la Diputación Provincial para renovar y mejorar infraestructuras hidráulicas para Almadenejos y Arenales de San Gregorio

· Arreglo de puntos negros:

1. CM-3102 tramo Las Mesas-Socuéllamos

2. CM-403 de Porzuna hasta El Torno

3. CM-3105 en Campo de Criptana

4. CM-4117 de Bolaños a Daimiel

5. CM-3107 de Alcázar a cinco Casas

6. Cm-4115 entre la N-420 y Villamayor de Calatrava

7. Carretera de Tomelloso a Pedro Muñoz

Cultura y turismo

· Programa de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la Casa de la cultura de Ciudad Real y del antiguo Colegio Ferroviario como Centro Regional de Folclore

· Construcción del Centro Regional de Cultura y palacio de congresos y exposiciones en Puertollano

· Rehabilitación de los edificios del Hospital del Carmen, hospital de Alarcos y palacete de la Cruz Roja (CR)

· Mejoras del proyecto para la rehabilitación de la Venta Borondo de Daimiel

· Ayudas económicas para ayuntamientos de Ciudad Real que tienen una fiesta declarada de Interés Turístico Regional

· Ayudas económicas para el sostenimiento de las oficinas de turismo de la provincia de Ciudad Real

· Ayudas económicas para que los municipios de Ciudad Real que no tengan oficina de turismo puedan ponerlas en marcha

· Ayudas a la programación cultural del patio de comedias de Torralba de Calatrava

· Ayudas para el festival internacional de música Tierra de Gigantes de Campo de Criptana

· Construcción del pabellón ferial de Almodóvar del Campo

Deporte

· Pabellón polideportivo municipal Arenales de San Gregorio

· Construcción del techado de la piscina olímpica y centro de pádel en Puertollano