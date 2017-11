Calexico estarán en el Vida Festival 2018

Jueves, 30 noviembre 2017

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Los estadounidenses se suman a un cartel que ya tenía a Franz Ferdinand, St. Vincent y Nick Mulvey como primeros artistas confirmados.

La edición del próximo año tendrá lugar del 28 de junio al 1 de julio del 2018 en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Caléxico presentarán su nuevo disco, The Thread That Keeps Us, a la venta el 26 de enero y del que acaban de estrenar como anticipo Voices in the Field.