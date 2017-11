Labrador: “Las enmiendas a los presupuestos son fundamentales para Toledo”

Jueves, 30 noviembre 2017

Política

Toledo | El Día

El senador del Partido Popular por la provincia de Toledo y el vicesecretario electoral del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, ha remarcado hoy la necesidad de que el Gobierno Regional de Emiliano García-Page apruebe las enmiendas presentadas por el PP y admitidas por la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha a los Presupuestos Regionales para 2018 respecto a la ciudad de Toledo, pues se trata de medidas fundamentales para el desarrollo futuro de la ciudad y de no aprobarse no se hará nada de lo prometido por Page en esta legislatura en la capital regional.

El también portavoz del PP en el Ayuntamiento de Toledo se ha referido al total de 12 enmiendas, que superan los 7 millones de euros, que se refieren a esta ciudad y que buscan, entre otras cosas, lograr la apertura del Hospitalito del Rey, la retirada del amianto, la finalización del Quijote Crea, la Casa de la Juventud, la puesta en marcha del Centro de Día “Ángel Rosa”, la mejora de los patios de los colegios públicos y el desarrollo de Vega Baja, además de prever ayudas a cofradías y asociaciones como la Junta Pro-Corpus y la Real Fundación o infraestructuras como la autovía Toledo-Ciudad Real

Labrador ha remarcado que sería incomprensible que no se aprobaran unas enmiendas que son objetivamente buenas para la ciudad y ha recalcado que “se trata de una magnífica ocasión para que Page, que tanto presume de ser toledano, haga algo realmente por Toledo, demostrando que solo ha sido un olvido y no un absoluto desprecio por su ciudad como parece, y se deje de falsas promesas que nunca cumple y mentiras”.

En este sentido, ha explicado que el PP plantea invertir al menos 2 millones de euros más para retirar el amianto de la ciudad, que se acumulen a los que no se van a ejecutar este año porque no han comenzado todavía a trabajar en el tapado de los restos, “porque la solución no pasa por tapar parte de los restos, sino por trabajar para que se retire por completo todo el amianto para acabar completamente con el riesgo para la salud de los toledanos”, ha aclarado.

Por último, Labrador ha valorado las enmiendas destinadas a que de una vez se pongan en marcha infraestructuras como el Quijote Crea, la Casa de la Juventud, o el Centro de Día “Ángel Rosa”, así como las partidas propuestas para la mejora de los patios de los colegios públicos de la ciudad o la mejora del proyecto de trabajos de conservación y recuperación del Yacimiento de la Vega Baja, que se encuentran totalmente abandonados.

Asimismo, ha destacado las ayudas que piden las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular a cofradías y asociaciones de la capital regional, como la Junta Pro-Corpus y la Real Fundación, una manera de apoyar de verdad el trabajo que este tipo de instituciones hacen por Toledo, así como la necesaria puesta en marcha, de una vez por todas, de infraestructuras tan trascendentales para la ciudad como la autovía Toledo-Ciudad Real.