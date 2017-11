Kasabian, Snow Patrol, Rag 'n' Bone Man y Japandroids, entre las diez nuevas confirmaciones de Mad Cool Festival 2018

Jueves, 30 noviembre 2017

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Estas nuevas incorporaciones se suman al plantel de artistas anunciados hasta la fecha entre los que se encuentran Queens Of The Stone Age, Depeche Mode, Nine Inch Nails, Massive Attack, Justice, Fleet Foxes, MGMT o At The Drive In, entre otros muchos.

La banda de rock británica Kasabian presentará en Mad Cool Festival 2018 su último trabajo, For Crying Out Loud (2017). Por su parte, Snow Patrol vuelven a los escenarios después de un parón que parecía haberse convertido en definitivo y regresarán a Madrid tras doce años.

Otra incorporación es la del dúo canadiense Japandroids. A caballo entre el rock clásico y el punk rock, sus shows tienen fama de ser apoteósicos y sus tres álbumes de estudio han sido generosamente valorados por la crítica especializada.

Por su parte Perfume Genius, alias del cantante y compositor Mike Hadreas, llegará a Mad Cool 2018 en el momento más dulce de su carrera. Su álbum No Shape (2017), el cual podría calificarse como sofisticación pop en estado puro, le ha coronado como uno de los artistas de referencia del último año.

Mención aparte para la banda madrileña Morgan. Liderados por Carolina de Juan, 'Nina', su portentosa voz oscila entre el soul, el rock y el gospel. Su primer álbum, North (2016), les ha hecho convertirse en una de las formaciones más prometedoras de la escena indie española.

DESTELLOS ELECTRÓNICOS EN MAD COOL 2018

Otra de las grandes apuestas de la próxima edición del festival es la electrónica y música urbana. "Se amplía así la oferta y la variedad de artistas para satisfacer la demanda del público", asegura la organización en el comunicado remitido a Europa Press.

El británico Sampha, una de las grandes revelaciones del último año, es conocido por sus colaboraciones con artistas como SBTRK, Drake o Kanye West. Su álbum de debut Process (2017) ha sido destacado por la crítica especializada como uno de los mejores del año. Por ello, no es de extrañar que se haya alzado con el prestigioso Mercury Prize 2017.

Otro británico, Gold Panda, también se suma a Mad Cool 2018. Considerado un auténtico mago de la electrónica contemporánea, su particular paleta sonora incluye elementos de UK garage, post dubstep, folktronica, microhouse o minimal techno.

Desde Estados Unidos llegará Washed Out, proyecto del cantante y compositor Ernest Greene. Con tres álbumes de estudio y tres EPs -incluyendo el influyente Life of Leisure (2009)- él es, actualmente, es el máximo exponente del género chillwave.

En el cartel de Mad Cool 2018 también habrá nuevos talentos como el cantante y compositor inglés Rory Charles Graham, más conocido como Rag'n'Bone Man. Su álbum de debut Human (2017) ha llegado a lo más alto en las listas de venta de su país y se ha alzado con el galardón al Mejor Artista Novel en los Brit Awards 2017.

Por su parte Marmozets, banda británica de post-hardcore y math-rock, liderada por la cantante Rebecca 'Becca' Macintyre, presentará en Mad Cool su próximo trabajo Knowing What You Know Now, cuya publicación está prevista para 2018.

VENTA DE ENTRADAS

La venta de entradas y abonos comenzará el próximo día 5 de diciembre a las 11:00 horas. Podrán adquirirse en la web de Mad Cool Festival, Ticketmaster y algunos puntos físicos (Carrefour, Fnac y Halcón Viajes).

Mad Cool se traslada en 2018 de la Caja Mágica a un nuevo recinto ubicado al norte de Madrid. Esta localización, que lleva por nombre Espacio Mad Cool, está situado en Valdebebas - Ifema; se ha concebido para albergar a 80.000 personas y tiene una extensión de 100.000 metros cuadrados.

Este aumento de aforo (de 35.000 personas por día) responde a una "necesidad de evolución y crecimiento cuyo objetivo es hacer de Madrid, de una vez por todas, una ciudad de referencia para la música en directo de gran formato", según informa la organización.

La segunda novedad de la edición 2018 son los siete escenarios (en comparación con los cinco de la edición 2017) que protagonizarán el nuevo recinto Mad Cool. "Se amplía así la oferta y la variedad de bandas para satisfacer la demanda del público", destacan desde Mad Cool.

El festival también contará con una nueva y renovada zona de restauración. Se continuará apoyando a las distintas disciplinas artísticas con Mad Cool Gallery y el Mercado del Arte: espacios de encuentro en el que las creaciones de autor son las verdaderas protagonistas.

La organización continuará anunciando artistas del cartel para 2018 durante los próximos días. Información y abonos en la web oficial www.madcoolfestival.es.