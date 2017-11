Caballero inaugura una jornada de gastronomía en Campo de Calatrava

Jueves, 30 noviembre 2017

"La Diputación tiene el compromiso desde hace años con el sector agroalimentario, como lo viene demostrando con la organziación de Fenavin, la Feria Nacional del Vino, y ahora con todo lo que tiene que ver con el turismo, para lo que en 2018 ha aprobado en sus presupuestos una inversión de 1,5 millones de euros, que se destinará fundamentalmente a la promoción turística", ha comentado, insistiendo en la necesidad de darse a conocer fuera para lo que se dispone de elementos y capacidades suficientes. Ha remarcado que el objetivo es superar las cifras de visitantes y de pernoctaciones.

Caballero ha añadido que Ciudad Real y de manera singular el Campo de Calatrava constituyen "la gran despensa" de Europa en cantidad y en calidad, ya que además de grandes productos agroalimentarios se está cuidando y vigilando la calidad de los mismos, desarrollando una industria gastronómica con "magníficas empresas y cocineros que elaboran excelentes platos, lo que hacen de esta tierra un lugar privilegiado para viajar y para disfrutar, dándole a conocer no sólo a nuestras gentes sino al resto de España y del mundo", ha informado la Diputación en nota de prensa.

Ha puntualizado el buen momento que atraviesa el sector agroalimentario, obteniéndose "magníficos resultados, sobre todo en materia de exportaciones". "Se ha crecido hasta un 8 por ciento en internacionalización del sector agroalimentario", ha afirmado.

El año pasado se cerró con 1.600 millones de euros en ventas de productos agroalimentarios en exportaciones, principalmente de vino, pero también de queso y otros productos vincualdos a la tierra, "lo que significa que estamos abriendo otra posibilidad de negocio en torno al sector turistico que también ha mejorado con respecto al período de antes de la crisis en el año 2008", ha apuntado.

Los nueve productos agroalimentarios de la provincia de Ciudad Real reconocidos con certificación de origen como son Aceite Campo de Calatrava y la IGP Vino Campo de Calatrava junto a la IGP Pan de Cruz, la DOP Azafrán de la Mancha, la IGP Cordero Manchego, la IGP Berenjena de Almagro, la ETG Jamón Serrano, la Marca de Calidad Colectiva Cebolla de La Mancha, y Carne de Caza suman fuerzas en esta jornada divulgativa de 'Gastronomía con Origen by Grastroleum', en la que participan profesionales de la restauración, empresas, instituciones, cooperativas, agricultores, asociaciones empresariales y del campo, así como blogueros y medios de comunicación generalistas y especializados.

El objetivo, según César Cólliga, director técnico de la DO Aciete Campo de Calatrava y la IGP Vino Campo de Calatrava, las indicaciones protegidas que impulsan esta jornada junto a la empresa GastrOleum, en el espacio Tastevin de Ciudad Real, es "difundir sus mejores atributos no sólo como un reclamo para el paladar, sino como un potente atractivo turístico y una fuente de riqueza importante para los municipios, con la intención de poner en valor la calidad del producto desde distintas vertientes y siempre respetando su camino desde el campo a la mesa".

Tras la inauguración, en la que han participado también el concejal de Promoción Económica José Luis Herrera, y el vicepresidemnte de la Diputación, David Triguero, ha habido una presentación de cada marca de calidad y sus excelencias por parte de sus responsables técnicos.

A continuación, dos reconocidos cocineros como son Diego Morales, del restaurante ciudadrealeño Latitud Food& Drink, ganador, entre otros premios, del galardón a la mejor Tapa de la Provincia organizado por el Ayuntamiento de Ciudad Real y Andrés Rodríguez, chef del Gastro Bar Cocktail Gourmet, de Fuente El Fresno, que han estado asistidos por alumnos de la Escuela de Hostelería y Turismo IES Santa María de Alarcos, ha realizado elaboraciones con productos acogidos al programa, mientras explicaban técnicas y singularidades de cada elaboración.

De este modo, se ha preparado un menú navideño que aúna modernidad y tradición que incluía Tosta de Pan de Cruz (IGP) con Jamón Serrano (ETG) y dados de agua de tomate aderezado con Aceite de Oliva Virgen Extra Campo de Calatrava (DO); ensalada de Berenjena de Almagro (IGP) con cecina de ciervo (MC), geleé de Vino Tinto Campo de Calatrava (IGP) y Cebolla de la Mancha (MC) caramelizada y Cordero Manchego (IGP) en dos cocciones en Virgen Extra Campo de Calatrava (DO) con crema de Azafrán de la Mancha (DO) y boletus.

Para finalizar esta jornada, la organización ha invitado a los participantes a un vino del Campo de Calatrava, junto a la degustación de las elaboraciones realizadas en este menú navideño con la excelencia de los productos acogidos a las distintas marcas de calidad presentes en la jornada.