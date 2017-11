Arroyo avanza que el proyecto de 'Alovera Beach' se someterá a evaluación ambiental

Jueves, 30 noviembre 2017

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha hecho referencia al proyecto urbanístico 'Alovera Beach', que pretende ser la playa artificial más grande de Europa en este municipio alcarreño, sobre el que ha dicho que la Administración autonómica "no tiene constancia" de que se haya registrado.

En una respuesta oral formulada en el pleno de las Cortes regionales a pregunta de la diputada María Díaz, Martínez Arroyo ha dicho que el proyecto no ha entrado en la Consejería de Fomento, tras lo que ha dicho que este Gobierno "ya ha dado sobradas muestras de la defensa de los intereses de los castellano-manchegos". En este sentido, ha dicho que este proyecto que este trámite será el mismo que el de minería de tierras raras.

La diputada de Podemos María Díaz pedía en su pregunta "reflexionar profundamente" sobre este proyecto, en un debate en el que "o se apuesta por generar empleo y riqueza manteniendo y mejorando lo que tenemos para permitir tener una vida digna o por el contrario apostar por un proyecto de región donde se cometan los mismos errores del pasado".

Ha considerado este proyecto como algo "no sostenible, que hipoteca el futuro social y potencia la creación de segundas viviendas y complejos de ocio que son importantes consumidores de agua, energía y recursos naturales".

"No podemos caer en la tentación de seguir viviendo del ladrillo. No necesitamos otro Seseña. No necesitamos otro aeropuerto sin aviones ni otro Valdeluz", ha insistido Díaz.