NISSAN recibe el premio al Impuso del Vehículo Eléctrico

Jueves, 30 noviembre 2017

Christian Costaganna, Director de Marketing de Nissan Iberia recogió ayer el premio al Impulso del Vehículo Eléctrico por el Nissan LEAF y el Programa Único Ahora Sí de Nissan, otorgado por el medio digital Diariomotor.com, agradeciendo a este medio y a sus lectores (más de 9,6 millones de página vistas y 2,57 millones de usuarios), la elección de Nissan para este importante galardón. Este premio reconoce la trayectoria y los constantes esfuerzos en hacer llegar a toda la sociedad los beneficios de la movilidad eléctrica cero emisiones, tanto desde el punto de vista del producto con los vehículos Nissan LEAF y e-NV200, vehículo este último “made in Spain”, como del servicios que ofrece Nissan a través de su Programa Ahora Sí o a través de la Red propia de Cargadores Rápidos instalados en la Red de Concesionarios Nissan.





Nissan es la única marca que ya tiene una segunda generación de un vehículo eléctrico, el Nissan LEAF, además de fabricar para todo el mundo la furgoneta eléctrica más vendida en Europa y en España, la e-NV200. Pero en Nissan también sabemos innovar fuera del producto y tenemos un Programa único en el mercado, el Programa Ahora sí de Nissan que facilita el uso del vehículo eléctrico. Pero Nissan va más allá y pone a disposición de los usuarios de Nissan del vehículo eléctrico la red de carga rápida más extensa de toda España y de Europa. De hecho, en España, la mitad de los cargadores rápidos están en los concesionarios Nissan y facilitan a todos los usuarios Nissan de vehículos eléctrico una carga gratuita en 20 minutos cuando lo necesiten.





Hace ya siete años que Nissan puso en el mercado el Nissan LEAF y unos años más tarde la furgoneta eléctrica e-NV200. Desde entonces se han vendido en todo el mundo más de 300.000 unidades de ambos vehículos. Hoy en día, después de tantos años liderando el mercado Nissan tiene una experiencia única que le permite abordar los retos sobre movilidad eléctrica cero emisiones más allá del propio vehículo.





Christian Costaganna destacó que: “Nissan ya está trabajando con realidades concretas en nuevos escenarios que favorezcan las demandas del consumidor. Nissan quiere formar un camino hacia un modo de vida más seguro, más conectado, más excitante y más sostenible. La respuesta de Nissan a los desafíos de las cero emisiones, la conectividad y la economía compartida ya está en el mercado hoy en día, se llama la Movilidad Inteligente de Nissan y con un objetivo claro: cero emisiones cero accidentes.”.





¿Se imaginan que su vehículo eléctrico pudiera pagarle su factura de luz? Esto hoy en día es posible gracias a la tecnología de Nissan incorpora al Nissan LEAF. Nissan mantiene su compromiso de acercar la energía eficiente a todo el mundo y en cualquier parte. Y lo hace mediante el ecosistema eléctrico Nissan que, entre otras cosas, contiene:



- Integración Inteligente Nissan: conectar la potencia de la batería a la infraestructura social.



- La visión innovadora que Nissan tiene del potencial de los vehículos eléctricos no se limita a impulsar el nuevo Nissan LEAF. Las baterías del coche también se pueden usar como dispositivos energéticos móviles.



- La tecnología Vehicle-to-Grid (V2G) combina la carga bidireccional, lo que permite a los vehículos eléctricos integrarse totalmente en la red eléctrica. Nissan es la única marca que tiene un sistema de carga bidireccional para hacer vehicle to grid. Ayuda a mejorar la capacidad de gestionar flujos energéticos renovables no programables, con lo que las fuentes renovables se integran mejor y resultan más asequibles.



- El sistema permite a los propietarios de un vehículo eléctrico Nissan conectarse a la red eléctrica para desempeñar un papel activo en los servicios eléctricos, además de ofrecer la oportunidad de conseguir una fuente de ingresos alternativa. Una vez extendida, la tecnología V2G supondrá un punto de inflexión para los propietarios de vehículos eléctricos Nissan, ya que entonces serán participantes activos en el mercado energético. Tu coche eléctrico puede pagarte la factura de la luz.



- xStorage Nissan, el sistema de almacenamiento energético, equilibra la experiencia colectiva de lo mejor del sector para mejorar la eficiencia del consumo eléctrico doméstico y conseguir que sea más sostenible.



- xStorage Home almacena energía durante los momentos más económicos del día o cuando se genera mediante placas solares, generadores eólicos, etc y usarla cuando se necesita, ahorrando así dinero a los clientes (cerca de 400 euros al año) y mejorando la eficiencia de todo el sistema eléctrico. Integra sin interrupciones todo el hardware y software necesario para gestionar y almacenar la energía que necesita el hogar en una sola unidad.