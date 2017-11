El Equipo de Gobierno celebra su decimotercera Asamblea Vecinal

Jueves, 30 noviembre 2017

Marchamalo

Guadalajara | El Día

Esta nueva herramienta de participación ciudadana on-line será un paso más hacia adelante en la vanguardista apuesta por el uso de las más avanzados métodos de gobierno abierto que ha caracterizado al Ayuntamiento de

Marchamalo durante los últimos años, sometiéndose al escrutinio y las aportaciones de los vecinos y vecinas del municipio por todos los canales disponibles tanto de forma física como telemática, aprovechando al máximo las

distintas posibilidades tecnológicas que han ido surgiendo.



La plataforma ‘Marchamalo Decide’ se basa en la solución de código abierto Cónsul, con la que se han construido las herramientas de participación de las principales ciudades de nuestro país, como es el caso de Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña, Alicante u Oviedo, entre otras, pero inédita aún entre las de Castilla-La Mancha. Toda persona empadronada en Marchamalo podrá registrarse con su nombre y DNI para participar y proponer tanto asuntos de debate, como propuestas reales para ejecución de proyectos de todo tipo, que serán sometidos a votación de las personas registradas. Si se alcanza el número de votos favorables suficientes, estas propuestas pasarán a votación en el Pleno del Ayuntamiento como propuesta ciudadana.

“Lo que estamos haciendo con la puesta en marcha Marchamalo Decide es adquirir un compromiso firme con nuestros vecinos y vecinas de que no solo vamos a escucharles, como venimos haciendo todos estos años, sino que además nos comprometemos a llevar a cabo las propuestas que ellos nos hagan y que consigan el respaldo suficiente por parte de la ciudadanía de Marchamalo”, resumió Esteban en su alocución. Posteriormente, César

Calderón, CEO de Redlines, empresa desarrolladora de la ampliación, explicó los detalles de su funcionamiento en la versión de demostración que ya funciona. El lanzamiento oficial de esta herramienta se prevé para mediados del mes de enero, y vendrá acompañado de jornadas formativas para ciudadanos, asociaciones y colectivos de todo tipo, y personal municipal implicado.

Respecto a la elaboración del Presupuesto Municipal de 2018, tanto el Alcalde como los concejales avanzaron las líneas principales de trabajo en las que se empleará el consistorio durante el próximo año, recabando a su vez las ideas lanzadas por los vecinos y vecinas. Las mejores noticias llegaron de la mano del comienzo de las obras de urbanización de la Ciudad del Transporte, que ya ha dejado unos ingresos de más de 1 millón de euros para el municipio. Una noticia con sabor agridulce, ya que la actual legislación impuesta por el Gobierno de España impide que el Ayuntamiento pueda incluir estos ingresos extra en el presupuesto para poder empezar a ejecutar proyectos a partir del 1 de enero.



“Debido a la aplicación de la actual Regla de Gasto que el Gobierno nos impone a los ayuntamientos, no podemos presupuestar un crecimiento mayor en nuestras cuentas que el de la media de la economía española, es decir, un 2,7% más, a pesar de que Marchamalo esté creciendo muy por encima. Esto es un problema tremendo, porque hasta que no incorporemos remanentes en el mes de abril, no podremos hacer las cosas que necesita el pueblo de inmediato, y además solo podremos hacer las que el Ministerio de Hacienda nos permita”, explicó Esteban, mientras avanzó los principales proyectos en los que ya se está trabajando para acortar los plazos administrativos al máximo.

“Algunos de estos proyectos los someteremos a vuestra votación en la nueva plataforma ‘Marchamalo Decide’, y otros saldrán de vuestras ideas”, apuntó después de anunciar que el proyecto de licitación para la ejecución de una residencia de mayores en la localidad se publicará este mes de diciembre. Este proyecto no depende de inversión municipal ni regional alguna, ya que se llevará a cabo mediante un convenio de colaboración público-privado mediante el cual el consistorio cederá el terreno a la empresa ganadora del concurso público para

que construya y preste el servicio de la residencia por un periodo de 75 años. La parcela será la reservada a este fin desde hace años, a la entrada del pueblo.