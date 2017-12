Calvo Sotelo y At. Puertollano juegan un derbi que puede valer al ganador el liderato

Sábado, 2 diciembre 2017

Fútbol: Primera Autonómica Preferente (Grupos I y II)

DEPORTES | El Día 09:10 |

Emoción en el Grupo I, pues La Solana no se puede permitir otro pinchazo si quiere seguir primero. El ganador del derbi local en Puertollano puede arrebatarles el puesto en caso de no vencer en Caudete. En el Grupo II, el Tarancón quiere despejar dudas para no dejarse coger por sus perseguidores.