El CF Talavera quiere que El Prado siga siendo inexpugnable

Domingo, 3 diciembre 2017

Fútbol: Segunda B (Grupo I)

DEPORTES | El Día 11:00 |

Regresa este domingo desde las 17.00 horas a El Prado el C.F. Talavera de la Reina y, eso, en los últimos dos meses supone garantía de victoria. 5 triunfos en los últimos 5 partidos en casa han catapultado a los talaveranos a la zona media de la clasificación y, este domingo, intentarán conseguir la sexta frente a un Celta de Vigo B que, cuidado, llega en puestos de play-off.

Por lo tanto, reválida para los de Fran Alcoy ante uno de los equipos con más calidad de la categoría que no lo pondrá fácil. Sin embargo, el factor ‘El Prado’ está siendo tan decisivo para los cerámicos que todos confían en poder sumar otros tres puntos. Con 20 están los talaveranos en mitad de la tabla y quieren engordar su cuenta para llegar al parón navideño con medio objetivo cumplido.

En lo deportivo, tras el empate agridulce en el Cerro del Espino frente al Atlético B, Fran Alcoy no tiene previsto hacer apenas cambios en el once. Quaye sigue sancionado y Chato lesionado, con lo que los once que salten al terreno de juego podrían ser los mismos que se midieron al filial atlético.