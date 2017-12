Un espacio expositivo permanente recordará la obra de José de Creeft

Viernes, 1 diciembre 2017

Guadalajara

Guadalajara | El Día

José de Creeft Champané (Guadalajara, 27 de noviembre de 1884–Nueva York, 11 de septiembre de 1982) es uno de los artistas más influyentes del siglo XX, autor de una extensa obra en cualquier tipo de soportes y técnicas, aunque su principal contribución a la expresión artística se concentra en su especialización en la talla directa. Además de la variedad de materiales con los que trabajó –mármol, granito, caliza, madera, plomo, marfil, etc.–, destacó por la extraordinaria vitalidad que demostró durante sus 97 años de existencia. Su obra ha sido calificada por los críticos como un ejemplo de síntesis y como un producto de un artista universal.

Su itinerario vital y artístico se desarrolló sucesivamente en Barcelona, Madrid, París, Mallorca y Nueva York, ciudad donde fijó su residencia y en la que en 1940 obtendría la nacionalidad estadounidense. Desde entonces, su persona y obra estuvieron ligadas a las instituciones, centros docentes y culturales norteamericanos, y alejadas de los españoles hasta 1981, año en que una muestra retrospectiva recorrió parte de la geografía hispánica.

En la actualidad su obra está ausente de los museos españoles, y, por el contrario, muy presente en los americanos –citar, entre muchos: National Museum of American Arts, Hirshorn Museum, Smithsonian American Art Museum y Seattle Art Museum en Washington; MOMA, Whitney Museum, Brooklyn Museum, y New York City Museum, todos en esa ciudad; Pennsylvania Academy of the Fine Arts, Wichita State University–.

Esta deuda quedará saldada con el espacio permanente que inaugurará el Ayuntamiento de su ciudad natal el próximo 20 de diciembre a las 18:30 h. Para esta sala el Patronato Municipal de Cultura de esa capital ha conformado una colección de obras –dibujos, acuarelas, pinturas, serigrafías y esculturas–, que permiten visualizar el itinerario creativo recorrido por José de Creeft a lo largo de toda su vida y valorar la influencia decisiva que tuvo en el arte del siglo XX.

Con la inauguración de este nuevo espacio, el Ayuntamiento de Guadalajara da un paso más en la consecución de uno de sus más ambiciosos proyectos culturales: convertir el Palacio de la Cotilla en el Museo de la Ciudad, una andadura que se inició en 2016 con la apertura del espacio museístico dedicado a Buero Vallejo.