Jesús Hijosa, en la XX Semana Cultural Taurina del Club Taurino “Mazzantini”

Viernes, 1 diciembre 2017

Villaseca de la Sagra

Toledo | El Día

En su intervención Jesús Hijosa, destacó que la localidad de Villaseca de la Sagra se la conoce a nivel nacional de toda España por la firme y decidida apuesta del Ayuntamiento en pro de la Fiesta, la promoción de los nuevos valores y la defensa incansable de los toros como seña de identidad con la organización de sus certámenes de novilladas, Alfarero de Oro y Plata así como sus premios taurinos, encierros tradicionales, Dia de la Tauromaquia, concurso de recortes y sus tradicionales Jornadas Taurinas por donde han pasado desde toreros como Espartaco, Juan Mora, Joselito, Ruiz Miguel, Vicente Ruiz “El Soro”, César Rincón…

Así mismo indicó que “el ayuntamiento invierte en los toros porque es también un beneficio económico para el pueblo en puestos de trabajo que se crean, en dinero que se ingresan en restaurantes, hoteles, cafeterías.. hay que tener en cuenta que en un encierro puede haber en Villaseca de la Sagra cerca de 5.000 personas. Todo eso repercute en el pueblo”.

“Es necesario bajar los costes de las novilladas sino no tienen viabilidad y son deficitarias para todos los que las hacemos por derecho y cumpliendo todos los pagos”.

A lo largo de la exposición sobre el modelo que es Villaseca de la Sagra, el alcalde de la localidad señaló que "la Fiesta de los toros necesita una reconversión no puede ser que una novillada valga 40.000 euros. Es necesario bajar los costes de las novilladas y la Administración debería jugar un papel importante en ello. El gran problema de los toros es la gente que está dentro que no quiere cambios”. Indicó así mismo que “la legislación en estos momentos no favorece la organización de festejos taurinos y la administración central, regional o a quien competa debería revisarla”.

“El aficionado tiene que tener voz y voto en el toro porque es el que paga la entrada” indicó Jesús Hijosa.

Villaseca de la Sagra, localidad de apenas 2.000 habitantes ha seguido el modelo francés donde la participación de los aficionados es importante trasladándolo a tierras sagreñas y asi en esta localidad quiere que el aficionado sea el eje de nuestros certámenes, es decir, la importancia de una plaza se adquiere con la seriedad de las ganaderías que se lidian y el prestigio así como el contribuir a crear la inquietud de nuestra fiesta en cientos de nuevos aficionados. El trabajo bien hecho crea afición y asi este año el Alfarero de Oro ha sido el más rematado de todos los celebrados habiendo tenido buenas entradas en los cinco días de novilladas”.



“El festejo popular debe de ir unido con la feria de novilladas porque trae y hace de efecto llamada a la gente y al aficionado taurino en general”.

"Los festejos populares deben de ser la base de los festejos taurinos como las novilladas y certámenes, sin la existencia de uno no podemos hablar del otro. En nuestra localidad los encierros tradicionales aglutinan cada mañana de encierro a casi cinco mil personas que viven el festejo popular con un protagonismo máximo. El festejo popular hace un efecto llamada a la gente y sobre todo al aficionado”.

En referencia al trapio que se lidia en la plaza de toros “La Sagra” de Villaseca y la variedad de encastes.

El alcalde de Villaseca de la Sagra señaló que "el trapío de los animales que se lidian en Villaseca da más importancia a lo que se realiza delante de ellos. Nosotros seleccionamos teniendo en cuenta la preparación con el fin de que la oportunidad no se convierta en algo perjudicial para los chavales". Así mismo indicó que “es un grave error de los toreros apostar por un tipo de ganaderías ya que la variedad de encastes es fundamental para la Fiesta de los toros”.

“Vamos a intentar realizar una red de municipios taurinos que celebren certámenes de novilladas inicialmente en España y luego en Francia”

Para terminar su exposición, Jesús Hijosa, señaló que “estamos dando pasos para crear una red de municipios taurinos que organicen certámenes de novilladas en el territorio español y después con ciudades francesas, aunque ellos están más avanzados que nosotros, con el objeto de ir todos por el mismo camino y salvar la organización de las novilladas con caballos y sin caballos”.

Finalizó el acto con la entrega de un detalle de recuerdo de la localidad de Llodio, a penas a 15 kilómetros de Bilbao, por parte del Presidente del Club Taurino “Mazzantini” Félix Urquijo y miembros de su junta directiva.