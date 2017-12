Éxito del taller práctico 'Reset' que cambia la manera de relacionarse con el inglés

Viernes, 1 diciembre 2017

segunda edición

Albacete | ELDIAdigital.es

En su primera edición, Reset ya causó un impacto importante en los empresarios socios de FEDA que participaron. En este segundo grupo ha sido distinto y sus inquietudes respecto a su relación con el inglés, también son diferentes. Lo que comprueba dos escenarios en los que el tejido medio de empresarios de Albacete se suele encontrar: “Lo hablo pero no lo entiendo; lo entiendo pero no lo hablo”.

Este taller no es un curso de inglés ni una fórmula mágica, simplemente busca que el participante destierre herramientas que han demostrado que no funcionan. A la gente se les está enseñando algo que ya saben (si pensamos la cantidad de horas que la mayoría de la gente le ha dedicado al inglés es elevadísima), pero que por diversas razones la mayoría de personas ha bloqueado y continúa estancada en entender el idioma como un conocimiento teórico y no como algo experiencial.



El taller organizado en FEDA ha logrado “resetear” un segundo grupo de participantes de empresas asociadas a FEDA (el aforo es limitado por la propia metodología). Los sectores y perfiles empresariales fueron muy variados: agroalimentario, cuchillería, intermediarios comerciales, agencias de viajes, arquitectos, diseño y nuevas tecnologías.



No es un curso de inglés

El taller de ocho horas que se ha organizado en FEDA, gracias a la colaboración de Liberbank y la dirección técnica de ADIEX, contó nuevamente con Pablo Vergel, un formador que de manera práctica demuestra a los alumnos como deben relacionarse con el inglés a través de distintas actividades y dinámicas, a la vez que se establece una hoja de ruta para desarrollar de manera cotidiana y que es la verdadera esencia del curso.



Gestionar los momentos de pánico, darse la oportunidad de equivocarse, no perder aquellos escenarios que permiten practicar, pero sobre todo entender el inglés como algo que puede formar parte del día a día, sin presiones. El avance con el idioma gracias al uso de esta metodología (retos, cambio de hábitos etc.), si se hace a conciencia, ha sido comprobado y ratificado por alumnos de la primera edición.











Como resultado de las valoraciones y la experiencia en el aula, FEDA contará con Pablo Vergel en el Ciclo de Innovación e Internacionalización 2018. Su experiencia como consultor estratégico y formador, y el hecho de haber vivido en Suiza, Túnez, Indonesia, Estados Unidos y, por supuesto, en España, donde desde hace años ejerce roles de dirección comercial y asesoría en empresas como Alhambra, Mustang, Lois Jeans, Desigual, Energy System o Seur van a permitir a la Confederación aprovechar sus conocimientos no solo en inglés sino en su uso dentro del comercio exterior.