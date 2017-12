Scorpions se suman al Rock Fest Bcn 2018 como últimos cabezas de cartel

Viernes, 1 diciembre 2017

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Scorpions actuarán el sábado 7 de julio, el mismo día que Kiss (ambas bandas estarán también en el Resurrection Fest gallego), y repasarán los éxitos de sus cincuenta años de carrera, con himnos como Blackout, Rock You Like a Hurricane, Still Loving You y muchos más.

Las entradas estarán disponibles a través de la web de RocknRock, la red Ticketmaster (Fnac,Carrefour,Halcón Viajes) y en formato coleccionista a todo color en la web de RocknRock. Los abonos cuestan 175 euros más gastos.