Ciudad Real organiza un amplio programa de Navidad

Viernes, 1 diciembre 2017

festejos

Ciudad Real | El Dia

Las actividades ya comenzaron el pasado 24 de noviembre con la apertura de la Pista de Hielo que estará abierta en la Plaza de la Constitución de 11 a 22:30 horas hasta el 75 de enero. Junto a la pista de hielo hay instalada una zona de ocio con chocolatería-churrería, juegos infantiles y casetas navideñas.

El Belén Municipal se inaugurará este domingo, 3 de diciembre en el Patio del Centro Cultural “Antiguo Casino”, donde estará abierto hasta el 6 de enero en horario de mañana y tarde. Como en los últimos dos años, el Belén ha sido montado por la Asociación de Belenistas de Ciudad Real, y los donativos que se recojan se destinarán a la Asociación AUTRADE, que han sido los encargados de instalar este año el Belén del Tronco de la Suerte en el Museo Manuel López-Villaseñor.

Este año aumentan las actuaciones musicales en el Belén Municipal. El día 3 diciembre a las 12 la Asociación Coros y Danzas Nuestra Señora del Prado, el día 12 de diciembre a cargo de la Coral Universitaria de Ciudad Real, el 14 a cargo del Coro Infantil de San José, el 16 de diciembre por la Asociación de Coros y Danzas María José Melero, el 17 de diciembre el Coro Infantil y Juvenil de Ciudad Real y el 26 de diciembre a cargo del Grupo de la Parroquia Ortodoxa de Ciudad Real.

Además el 23 de diciembre la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno organiza un concierto benéfico de Villancicos en el Centro Cultural Antiguo Casino a beneficio de Las Hermanas de la Cruz y Cáritas con la actuación del Coro Ntro. Padre Jesús Cautivo de las Cabezas de San Juan (Sevilla) y de la Asociación de Coros y Danzas Mazantini de Ciudad Real. Posteriormente interpretarán 2 villancicos en directo frente al Belén Municipal.

La capital dará la Bienvenida a la Navidad con el tradicional encendido de luces el martes 5 de diciembre a las 18:30 horas en la Plaza Mayor. Allí está instalado el tradicional Carrusel Infantil que permanecerá abierto hasta el 7 de enero en horario de mañanas de 11:30 a 14 horas y de tardes de 17 a 22:30 horas, y el Gran Mercado Navideño que se desarrollará del 15 de diciembre al 6 de enero, también ubicado en la Plaza del Pilar.

Además los Jardines del Prado acogerán la Feria de Artesanía de Ciudad Real del 21 de diciembre al 6 de enero, de 10:30 a 22:30 horas organizado por la Asociación de Gremios Artesanos de Ciudad Real.

Ciudad Real contará del 22 de diciembre al 7 de enero con un Tren turístico con salida y llegada en la Plaza del Pilar de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero sólo horario de mañana. Los días 25 de diciembre y 1 de enero no hay servicio. El precio es de 3 €.

También como novedad se ha programado un “PHOTOWALK” los días 22 de diciembre y 3 de enero desde el Museo “López Villaseñor” de 17:30 horas a 20:30 en el que se darán unas nociones básicas sobre fotografía a cargo de Carlos Díaz-Pintado, para posteriormente visitar los puntos más bonitos de la ciudad en Navidad.

Además, Mazantini llevará a cabo unos Talleres Infantiles en el Antiguo Casino los días 28 y 29 de diciembre “El cofre de los Reyes Magos”, con juegos y música relacionados con la Navidad. También la Asociación de Dulcineas y los Pandorgos se involucran con la Navidad, visitando los centros sociales.

El 22 de diciembre se ha programado una Ronda de Villancicos por la ciudad que comenzará a las 19 horas en la Plaza Mayor con la participación del Coro Alma Rociera de Valdepeñas, Asociación de Coros y Danzas Mazantini, Asociación de Coros y Danzas Ntra. Sra. del Prado y Asociación de Coros y Danzas María José Melero.

Como cada año Ciudad Real despedirá el año en la Plaza de los Mercedarios con las tradicionales Migas de Fin de Año el 31 de diciembre desde las 13 horas. Migas elaboradas por la Federación de Peñas Alarcos y con la colaboración de E.LECLERC, AFEXPAN y Vinícola de Castilla.

Los Carteros Reales recogerán las cartas a los Reyes Magos de nuestros pequeños los días 3 y 4 de enero de 19:00 h. a 20:30 h. y el 5 de enero de 12:00 h. a 13:30 h en la Sala Carlos Vázquez del Centro Cultural “Antiguo Casino”.

El 5 de enero, la Cabalgata de los Reyes Magos saldrá a las 18:15 horas del Parque de Gasset, desde donde emprenderán su recorrido por la calle Alarcos, Plaza del Pilar, C/ Ramón y Cajal, C/ Ruiz Morote, Plaza de San Francisco, C/ Palma, Avda. del Torreón, C/ Pozo Concejo, C/ Mata, C/ General Rey, C/ Ruiz Morote y C/ Carlos Vázquez donde los Reyes Magos harán el último tramo a pié hasta llegar sobre las 19:45 a la Plaza Mayor. Colaboran en la Cabalgata Veimancha, NH Hoteles y Mercedes-Benz Autotrak.

II MUESTRA ESCOLAR DE VILLANCICOS

Además los días 18 y 19 de diciembre la Concejalía de Educación organiza la II Muestra de Escolar de Villancicos en la Calle con ella se pretende promover la tradición navideña del villancico, así como hacer llegar a los vecinos y vecinas una pequeña muestra del trabajo Navideño realizado en los Centros Educativos de la localidad.

Una actividad está dirigida a todos los centros educativos de enseñanza reglada no universitaria de nuestro municipio, en la que pueden participar de cada centro tantos grupos como lo deseen en una única actuación de cómo máximo 15 minutos. Los grupos participantes deben estar formados por miembros de la comunidad educativa (alumnos, profesorado, AMPAs, familiares etc.) siempre que la mayoría de los integrantes sean alumnos y alumnas.

También desde Educación se está coordinando el Concurso Escolar de Belenes.

JUGARAMA

Para los pequeños abrirá sus puertas en el Pabellón Ferial de Ciudad Real del 26 al 30 de diciembre la 24ª edición de Jugarama de 17 a 22 horas, que según destacaba la concejala de Juventud Sara Martínez, “es una cita ineludible en Navidad, es un momento de conciliación por las tardes para que los padres puedan tener a sus chavales entretenidos en los días festivos.

Este año Jugarama tendrá como tema “Mis amigos los animales”, un tema que les gusta mucho a los niños, por lo que estarán presenten diversas asociaciones como la protectora de animales “La Bienvenida” o las asociaciones felinas para concienciar sobre el cuidado de estas mascotas, así como para potenciar la adopción de estos animales, y la responsabilidad que supone tenerlos.

El Grupo de Voluntariado “Toma mi tiempo” hará animaciones previas a las actuaciones que se han previsto para cada tarde en Jugarama, y han estado preparando un musical sobre “La Bella y la Bestia”, que veremos el 27 de diciembre, después de que se entreguen los Premios del IV Concurso de cuentos para cambiar el mundo” organizado por Cáritas Interparroquial de Ciudad Real.

Además actuarán en Jugarama el Circo Culipardo el día 26; “Los duendes en el bosque de los animales” por ACAI el día 28; “Baile en la Granja” de Duendes Encanta2 el día 29 y el día 30 “Enanos y Gigantes” de Teatro Sol y Tierra.

Además se llevarán a cabo talleres de concienciación en la recogida de excrementos caninos. Jugarama tendrá una entrada de 1 euro, como el año pasado, y lo mismo para las atracciones feriales que estarán dentro del recinto. La concejala agradecía a los diferentes departamentos del Ayuntamiento implicados con esta iniciativa: mantenimiento, Policía Local, Protección Civil, Patronato de Deportes, Acción Social, a la Diputación Provincial de Ciudad Real y los voluntarios de Toma Mi Tiempo.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

Desde esta noche la programación cultural de Ciudad Real traerá a Ciudad Real a grandes nombres como “Els Joglars” con “Zenit”, el espectáculo de Mayumana “Rumba” con canciones de Estopa, “Los músicos de Bremen” a cargo de Sketch Eventos, “Cuentos, canciones y caminos” de Veleta Roja, el espectáculo de Agustín Durán “Hola Borreguetes”, o un espectáculo solidario “El Árbol de la Sonrisa”.

Además habrá varios conciertos de Navidad de la Coral Polifónica de Ciudad Real, la Agrupación Musical de Ciudad Real, la rondalla y coro de la Hermandad Virgen de la Cabeza.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Desde el Patronato Municipal de Deportes se han programado 24 actividades de 15 disciplinas deportivas diferentes que se desarrollarán desde el 3 de diciembre al 8 de enero.

Ester año se celebrará la “Divernavidad” para festejar estas fechas y tener actividades lúdicas navideñas que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral, a través de dos turnos de dos semanas con 4 días para niños y niñas nacidos entre 2007 y 2012, de 9 a 14 horas en el Pabellón Puerta de Santa María. Las inscripciones se pueden realizar ya en el Patronato de Deportes.

A lo largo de estos días habrá un Encuentro de Esgrima, el XXI Trofeo de Navidad de Natación, Jornada Escolar, Torneo Aficionado y Campeonato Federado de Tenis de Mesa, el XXII Torneo de Navidad de Ajedrez, el Día de la Natación, el XX Trofeo de Navidad de Kárate, el XLI Concurso de Pesca de Navidad, el XXVII Torneo de Navidad de Orientación, los Días de las Escuelas de Pádel, Balonmano, Patinaje o Tenis. Además se volverán a celebrar Las Mañanas del Basket.

En cuanto al futbol se celebrará el XI Torneo de Fútbol Escolar el 22 de diciembre, y el día 4 de enero el XXIII Trofeo Manolo Moreno de Fútbol 8.

También el día 22 se diputará un “Partido de las Estrellas” por parte del Balonmano Alarcos, con algunos jugadores históricos de balonmano en Ciudad Real, y la solidaridad también se dejará notar en el torneo de Fútbol Solidario “Ningún niño sin su cacharro”, y un torneo solidario con Madraza para los niños del Sáhara.

El año deportivo concluirá con la XLIV Carrera del Pavo el 31 de diciembre por el Parque de Gasset, con carreras de diferentes longitudes en virtud de la edad, de 8 a 15 horas.