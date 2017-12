Magnífico concierto de Fernando Mosquera y Rafa Martínez-Campos en Quintanar de la Orden

Sábado, 2 diciembre 2017

Dentro de los actos organizados con motivo de la IX Semana Músico Cultural de la Unión Musical Quintanareña, la noche del viernes tuvo lugar un gran concierto de música celta protagonizado por Fernando Mosquera y Rafa Martínez-Campos que supieron crear un ambiente inigualable en el Círculo de la Amistad dejando al numeroso público asistente con un buen sabor de boca.



Fernando Mosquera explicaba que para la ocasión prepararon un repertorio extraído de los últimos álbumes de la Mosquera Celtic Band “Peregrinatio” y “Outlander”, eso sí, dándole una visión didáctica en la que Mosquera pudo mostrar los diferentes instrumentos que iba tocando en la actuación.



Gaita gallega, irlandesa, escocesa, zanfona, flautas irlandesas y una ocarina de barro, fueron algunos de esos instrumentos que los asistentes pudieron comprobar cómo suenan, además de aprender un poco más sobre ellos.



Fernando Mosquera aseveraba que este tipo de actividades que organizan desde la UMQ son necesarias y deberían realizarse en todos los sitios. “La música debería ser un lenguaje común, y desgraciadamente no lo es, lo mismo ocurre con la música en directo, necesitamos apoyarla porque lo importante de la música en directo es la conexión que hay de los músicos con el público”. En ese sentido, Mosquera insistía en la necesidad de que la música llegue al público y a las generaciones más jóvenes para que éstas sientan curiosidad y decidan estudiar música o aprender un instrumento. “Aquí es muy importante la labor de los padres, para que no desprestigien ni desprecien la música en casa; la labor de los profesores, tratando de fijarse en quién puede tener habilidades musicales; y, por supuesto, la música en directo porque no sólo entra por los oídos, sino también por los ojos”. “Es muy importante para la gente joven, continuaba Fernando, ver como un artista toca instrumentos en directo para despertarle esa curiosidad”.



El concierto, sin duda alguna, resultó un gran éxito y el público, entre el que se encontraba el concejal de Cultura, José Ángel Escudero; el primer teniente de alcalde, Julio Fernández; el concejal de Agricultura, José María Viller; el presidente del Círculo de la Amistad; así como el presidente y miembros de la Junta Directiva de la UMQ, quedó maravillado con el espectáculo.