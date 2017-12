All in con Mueveloreina

Sábado, 2 diciembre 2017

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Mueveloreina estrena el videoclip de "Voy", el single que ha recorrido toda España gracias a la campaña de TV de Waynabox y con el que han generado más de 1 Millón de reproducciones el último mes en redes.

Un videoclip cargado de vivencias y viajes de Karma y Joaco en su infancia y juventud con sus amigos, unidos a escenas del propio anuncio de TV, con los que definen perfectamente el mensaje de la canción. “Voy voy pero no se a donde voy…”

Como colofón, la banda anuncia sus directos en Eurosonic Noorderslag de Holanda en enero 2018, y en el 25º aniversario de Sónar de Barcelona en junio, compartiendo cartel con Gorillaz, Diplo, Lcd Sound System, Bonobo...

En palabras de la propia banda.....



"Ahora sí. Ahora sí que si! No sabemos pa donde vamos pero vamos... Y nunca mejor dicho con los tiempos que corren., Ya no es ninguna sorpresa que somos la imagen de campaña y banda sonora de Waynabox. Pero este mensaje no es para recordar o hacernos eco de esto... Este mensaje es para agradecer y celebrar el pedazo de equipo y el pedazo de resultado. Al principio nos daba un poco de vértigo porque íbamos a ser imagen de campaña nuestros caretos en pantalla grande las malas lenguas la estampita de tu madre a sus amigas la de tu padre negando con la cabeza etc... Pero lo cierto es que cuando nos explicaron de qué iba el producto nos pareció la hostia porque encajaba totalmente con nosotros: culos inquietos ansia de viajes improvisación... Lo vimos claro es un estilo de vida lo que propone #Waynabox. Un estilo de vida del que formamos parte. Porque todos tenemos un Alexander Supertramp rascando la puerta de los convencionalismos pa salir! Si fardamos que sea de habernos viajado todo."