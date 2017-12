El PP acusa a la Junta de situar al Complejo Hospitalario de Toledo en los peores puestos del ranking

Sábado, 2 diciembre 2017

El coordinador general y portavoz provincial del Partido Popular de Toledo, Carlos Velázquez, ha denunciado que Page y Podemos han situado al Complejo Hospitalario de Toledo “en los peores puestos del ranking de los hospitales españoles”.

Velázquez, ha señalado que según los datos publicados de reputación corporativa de dicho ranking, el Complejo Hospitalario de Toledo ha bajado 20 puestos por la nefasta gestión de Page y Podemos, colocándose en el puesto número 54.

De esta manera, el dirigente popular ha criticado que mientras en esta región y en esta provincia se incrementan de manera “lamentable” las listas de espera quirúrgicas, Page se marcha de viaje a Chicago.

Por ello, el Partido Popular de Toledo no entiende que Page participe en un foro de radiología médica, al que ya va su consejero, y no acudan técnicos y médicos; “Page no tiene nada que aportar, y en las Cortes regionales esquiva y evita los debates sanitarios”, ha indicado Velázquez.

Somos la región de toda España con más lista de espera quirúrgica

Por otro lado, Velázquez ha recordado que “somos la región de toda España con más lista de espera quirúrgica”, según el informe del Ministerio en el que se comparan las comunidades autónomas en relación con la situación de listas de espera sanitarias.

En el caso de Castilla-La Mancha, los pacientes tienen que esperar más de 180 días para ser operados, por lo tanto, la región es la “peor” porque el tiempo medio de espera se sitúa en 177 días, frente a los 104 de la media nacional.

Por todo lo anterior, el PP insta al Gobierno regional a realizar una auditoría para conocer la situación real de listas de espera, puesto que Page “maquilla” las cifras, no saca a la luz los pacientes de cirugía menor y tiene agendas cerradas, ha denunciado.

El PP denuncia cierres de quirófanos en Navidad

Por otra parte, Velázquez ha denunciado que los quirófanos del Hospital de Parapléjicos y del Hospital Provincial van a permanecer cerrados desde el 22 de diciembre hasta el 8 de enero. Una cuestión que califica de “muy grave”, teniendo en cuenta las lamentables listas de espera que existen en nuestra región.

Por otra parte, Velázquez ha señalado que han aumentado las derivaciones a las clínicas privadas por encima de lo que aprobaron las Cortes de Castilla-La Mancha. De hecho, desde que Page es presidente, ha destinado la friolera de más de 300 millones de euros a la sanidad privada. “Esto demuestra que Page dice una cosa y hace la contraria”, ha denunciado.