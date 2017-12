Más de 12.600 participantes han pasado por los tres grandes circuitos deportivos de la Diputación de Cuenca

Sábado, 2 diciembre 2017

Deportes

Cuenca | ELDIAdigital

El Paraninfo Universitario de Cuenca, que presentaba casi un lleno absoluto, ha vuelto este año a servir de escenario a la gala de entrega de premios de tres de los ocho circuitos deportivos organizados anualmente por la Diputación Provincial: el XV Circuito de Carreras Populares, el X Circuito de MTB y el III Circuito de Duatlón y Carreras por Montaña. Un total de 51 competiciones disputadas durante siete meses han sido necesarias para conocer a los ganadores de este año, que han sido reconocidos en este acto, junto a los 439 deportistas que han logrado finalizar el circuito; es decir, que hayan completado, al menos, 12 carreras populares, 11 pruebas de MTB u 8 de duatlón y montaña.

A una ocasión tan especial no ha podido faltar el presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, que, acompañado del diputado de Deportes, Óscar Pinar, y los representantes de los diversos patrocinadores de los Circuitos, ha querido felicitar a los deportistas por su esfuerzo, tesón y afán de superación demostrados a lo largo de la temporada y por los que, según ha remarcado, ahora obtienen su justo reconocimiento. Tres grandes circuitos éstos que, según ha subrayado, han registrado la participación de un total de 12.632 deportistas, que unidos a los otros cinco circuitos de la Diputación (Orientación, Frontenis, Pádel, Bolos en la Serranía y Juegos Tradicionales) elevan la cifra por encima de los 19.000.



No es de extrañar, por lo tanto, que haya hablado del éxito de estos circuitos provinciales, que se convierten año tras año en cita obligada para miles de personas no solo de la provincia, sino también de fuera de ella, y que, tal y como ha remarcado, les permite practicar su deporte favorito, a la vez que conocen el rico patrimonio histórico y paisajístico de nuestra provincia. Un éxito que, a su juicio, no hubiera sido posible sin la implicación de ayuntamientos, clubes, patrocinadores y personal del Servicio de Deportes y Cruz Roja.



Y es que las cifras cosechadas en estos tres Circuitos avalan con creces los excelentes resultados obtenidos en esta edición, que en el caso del XV Circuito de Carreras Populares se reflejan en los 7.123 deportistas participantes, de los que 236 lograron completar 12 de las 20 pruebas; algo que en el X Circuito de MTB se materializó en la participación de casi 4.000 bikers (3.985), completando 11 de las 17 carreras un total de 168 corredores, mientras que en el III Circuito de Duatlón y Carreras por Montaña se tradujeron en los 1.524 atletas participantes, de los que 35 pudieron finalizar 8 de las 14 pruebas.



Durante la gala han recibido sus trofeos y recompensas los premiados en las 28 categorías convocadas, incluyendo la de equipos, que han copado las primeras posiciones, entre los que se han repartido premios en metálico por valor de 18.700 euros. También han tenido su reconocimiento los 439 deportistas que han finalizado los tres circuitos y de ellos, además, han recibido un regalo especial 60 atletas que han disputado más de 16 carreras populares, 16 que han completado 14 pruebas de MTB. Pero eso no ha sido todo, puesto que también se ha querido premiar a aquellos deportistas que han completado todas las pruebas del Circuito, que en el caso de las Carreras Populares han sido 11; en MTB, 16; y en Duatlón y Carreras por Montaña, 2.



Como novedad, este año se ha querido reconocer con una placa y un regalo especial a los tres mejores deportistas de las clasificaciones generales de cada Circuito; sin olvidar el reconocimiento al que mayor número de pruebas haya realizado de los tres Circuitos y los cuatro bikers que hayan logrado finalizar las diez ediciones del Circuito de MTB.



No faltaron los reconocimientos a todos los clubes y ayuntamientos que han organizado las 51 carreras disputadas este año, así como a las empresas colaboradoras con el carnet de deportista y, sobre todo, a las patrocinadoras, que no han sido otras que Fuente Liviana, Fundación Globalcaja, Coca Cola, Rasán, UBL Sport, 3HCYCLES, Corremón Cuenca y Exclusivas Tinín.



Un sinfín de galardones (listas adjuntas) que tuvieron como colofón el momento de la entrega, por parte del presidente de la Diputación, de un talón a Cruz Roja de Cuenca por valor de 5.406 euros, que han sido recaudados de forma solidaria por los deportistas como apoyo al Programa ‘Ahora + que nunca’ destinado a personas con dificultades económicas.

En fin, una espléndida noche que ha servido de inmejorable colofón a una temporada que ha cumplido con creces las expectativas iniciales y que ha marca el tiempo de comenzar a trabajar en la organización de la siguiente edición.