Una nueva avería deja sin agua varios bloques de viviendas en Villa Román

Sábado, 2 diciembre 2017

Cuenca | D. Guijarro

Suena el despertador y al dirigirse al servicio para asearse y abrir el grifo no sale nada. Es la escena que están viviendo los vecinos de varios bloques del barrio de Villa Román y que amenaza con hacerse habitual. Este sábado el corte de agua ha afectado a varios bloques de viviendas de la calle Cristobal Halffter que no han tenido suministro de agua durante todo el día.

Unas molestias que se suman a las que sufrieron ayer viernes cuando el agua también estuvo cortada gran parte del día y se reestableción por la noche para ser cortada de nuevo de madrugada.

Fuentes municipales aseguran que se trata de una "avería en una acometida particular y que la están arreglando los propietarios". Sin embargo, estas explicaciones no convencen a los afectados que no entienden cómo puede afectar a tantos bloques y que los trabajos se estén realizando en la calle no en el interior de un edificio.

Además, relatan que no se trata de un caso aislado sino que en el último mes han sufrido cuatro cortes de agua de los que no se ha informado ni se han dado explicaciones de lo que está sucediendo.

GRAN SOCAVÓN

El malestar y la preocupación del barrio también va en aumento por el socavón que desde hace varias semanas mantiene cortada una parte de la calle Río Fresneda.

Pasan los días desde que el suelo se hundió en varios metros cuadrados y se cortó por seguridad la calle sin que los operarios municipales pongan arreglo a esta calle que sirve de unión con la parte más nueva del barrio.

Aunque oficialmente no se ha relacionado el socavón con las fugas de agua, lo cierto es que, según relatan los vecinos, los dos sucesos comenzaron a aparecer al mismo tiempo y esperan que se ponga solución de una vez por todas.