La UMQ cierra su IX Semana Músico Cultural con un gran concierto

Domingo, 3 diciembre 2017

MÚSICA | El Día

La IX Semana Músico Cultural que organiza la Unión Musical Quintanareña se ha cerrado este domingo, 3 de diciembre, con un gran concierto en honor a Santa Cecilia y que ha sido el broche de oro a una semana cargada de actividades culturales donde la música ha sido la principal protagonista.



El concierto se celebraba en el Centro Cívico “Príncipe de Asturias” y al mismo asistían el alcalde, Juan Carlos Navalón; el concejal de Cultura, José Ángel Escudero; el concejal de Infraestructuras, Sergio Arranz; el concejal de Agricultura, José María Viller; así como concejales del grupo Popular y la concejala de Ciudadanos.



Además, en esta ocasión se ha contado con miembros de la Falla General Barroso de Valencia con la que la UMQ tiene gran amistada desde hace años. Su director, José San Antonio ha compuesto un pasodoble con el título “Amics de Quintanar” (Amigos de Quintanar), una pieza con la que ha abierto el concierto y que ha podido dirigir el propio José San Antonio.



Tras una primera magnífica pieza, el director de la UMQ ha tomado el relevo de San Antonio para dirigir el resto del concierto que ha continuado con “Minueto del Septimino” y “Las Ruinas de Atenas” de Beethoven y el pasodoble “Ópera Flamenca” de Araque.



La segunda parte del concierto ha comenzado con “Overture de Sonora” de Plyhar, “A day at the Circus” de James Curnow, “The Beatles in Concert”, para concluir con el Himno de Quintanar de la Orden de Adolfo Larraz.