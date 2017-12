Clases de autodefensa para las víctimas de violencia de género

Domingo, 3 diciembre 2017

Manzanares

Ciudad Real | El Día

Así lo ha anunciado la concejala de Políticas de Igualdad y Mujer, Beatriz Labián, durante la jornada de Autodefensa Femenina que se ha celebrado en Manzanares como cierre a los actos llevados a cabo para conmemorar el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género. “Se trata de dotarnos del máximo número de recursos y de servicios contra esta lacra. Y en eso estamos, dando un paso más”, ha dicho la representante municipal.

Esta jornada, celebrada en el pabellón Nuevo Manzanares, ha tenido un carácter integral ya que se han desarrollado charlas de sensibilización y también se han enseñado y puesto en práctica técnicas de autodefensa. “Pretendemos, sobre todo, que las mujeres abandonen ese papel de víctimas y asuman un papel más proactivo en el que poder defenderse y poder establecer un mecanismo de huida para poder plantear, por ejemplo, una denuncia”, ha explicado Labián, que ha participado activamente en esta jornada junto a la también concejal del equipo de Gobierno Gemma de la Fuente. Tampoco ha faltado el concejal de Deportes, Pablo Camacho.

Labián ha mostrado su agradecimiento al Consejo Superior de Deportes, a la Federación de Castilla-La Mancha de Judo, a la Junta Directiva de la Escuela de Manzanares de Judo, al Centro de la Mujer de Manzanares y al Área Municipal de Deportes por su colaboración a la hora de organizar esta actividad.

Asimismo, ha reconocido el trabajo realizado por la monitora encargada de impartir la jornada de Autodefensa Femenina, Paqui Moreno. En este sentido ha hecho hincapié no sólo en la implicación sino en la especial sensibilización y en el compromiso de Moreno en la erradicación de la violencia de género. Labián ha recordado que la violencia no se combate con violencia, pero también ha manifestado que hay que adoptar un papel que no sea el de víctima”. Un mensaje que ha estado muy presente durante toda la jornada a la que han asistido mujeres de todas las edades de Manzanares y de poblaciones cercanas tales como Puertollano.

Desde la Federación de Castilla-La Mancha de Judo colaboran con esta iniciativa desde hace varios años con total convencimiento de su importancia. De hecho, el gerente de la Federación regional, Juan Delgado, ha señalado que entendieron la relevancia de colaborar en este tema desde el primer momento. “Creemos que una Federación no se debe remitir únicamente a lo deportivo sino que en todo lo que nos pidan debemos estar ahí”, ha asegurado. Además, ha destacado la buena acogida que siempre reciben en Manzanares y la intención de que este tipo de jornadas cada año se desarrollen, a nivel local, en más municipios.

Por su parte, el concejal de Deportes ha subrayado que el deporte y la defensa personal son dos áreas que combinan perfectamente. Camacho además se ha referido a los valores que defiende el deporte y que desde el equipo de Gobierno de Manzanares se quieren fomentar. “Creemos que esta actividad encaja a la perfección en Manzanares y, desgraciadamente, en estas fechas en la que todos nos unimos para rechazar la violencia machista”, ha matizado respecto a la jornada de Autodefensa Femenina. También ha resaltado la importante proyección que tiene el judo en Manzanares, algo que en buena medida ha atribuido al trabajo que se realiza desde la Escuela de Judo.

El presidente del Club de Judo de Manzanares, Pedro Callejas, ha mostrado la total disposición del club para trabajar siempre que exista una actividad de este tipo y ha destacado la buena acogida que tienen cuantas iniciativas se llevan a cabo.