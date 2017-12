Gregorio destaca la unidad del PP para conseguir lo mejor para Toledo

Domingo, 3 diciembre 2017

Política

Toledo | El Día

Así lo ha manifestado Gregorio durante la tradicional Comida de Navidad del PP de Toledo, donde ha asegurado que el PP está para trabajar por los intereses de los ciudadanos y ha lamentado que el Gobierno de PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha, que preside Emiliano García-Page, lo que quiere es desviar la atención de lo que verdaderamente nos importa, para ocultar que, entre otras cosas, están subiendo los impuestos para 2018.

Gregorio ha denunciado que Page y Podemos están engañando a los ciudadanos y abandonan a la provincia de Toledo, y ha recalcado que con la deuda que paga la Junta de Comunidades al año se podrían construir más de 600 centros de salud y consultorios locales, por ejemplo, porque por culpa de la nefasta gestión de este gobierno regional somos la segunda región de España más endeudada.

En este sentido, ha destacado que esta falta de rigor en la gestión contrasta con el compromiso del Gobierno de Rajoy con Castilla-La Mancha, que sí invierte en la región y al que Page quiere pedirle que lo haga todo, porque su gobierno no es capaz de llevar a cabo ningún proyecto más allá de los anuncios vacios a los que esta provincia está demasiado acostumbrada.

Gregorio ha denunciado que Page se olvida de cumplir sus compromisos, no se acuerda de hacer el nuevo Hospital de Toledo, que lo ha prometido y reprometido, no se acuerda de la apertura del Centro de Día de Santa Bárbara en Toledo, del Consultorio Local del Quiñón, de las obras de las Urgencias del Hospital Virgen de la Salud, de la renovación de la carretera de Oropesa a Puente del Arzobispo, se olvida de que en Castilla-La Mancha las listas de espera no dejan de aumentar, de que este inicio de curso ha sido el más caótico, de los pagos tarde y mal de la PAC, y así un largo etc., que Page quiere olvidar.

Porque, según ha remarcado el presidente del PP toledano, lo único que le importa a Page es mantener su sillón, aunque sea pactando con los nuevos populistas, con aquellos que apoyan a los independentistas, con los que van en contra de nuestra democracia y nuestro estado de derecho. Por ello ha pedido a los afiliados y simpatizantes del PP que no se dejen silenciar, porque representan unos valores y unos sentimientos que son los de la mayoría de los españoles, y que son los que defiende el Partido Popular.