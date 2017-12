El PSOE critica el 'escaso esfuerzo' de Ramos por iluminar Talavera

Lunes, 4 diciembre 2017

Navidad

Toledo | El Día

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento ha señalado hoy que el Gobierno del PP no se ha esforzado lo más mínimo en hacer la ciudad más atractiva para los visitantes y para los propios talaveranos, “colocando un alumbrado navideño triste y pobre, que no invita para nada a animar a los compradores ni a que los habitantes de los pueblos de la comarca se acerquen hasta aquí, como sucedía en años anteriores, cuando merecía la pena ver la iluminación”.

Para Gutiérrez, las luces no sólo no son comparables a las de lugares como Toledo, u otras ciudades similares, “sino que cualquier pequeña localidad de nuestro entorno tiene una iluminación más vistosa, porque en este terreno se ha avanzado mucho, hay muchas novedades, y con el ahorro en consumo de los nuevos sistemas, se pueden hacer decoraciones muy originales”.



Según afirmó en la presentación el concejal de Festejos, hay 61.0000 puntos de led, distribuidos en 35 emplazamientos de la ciudad, “pero lo cierto es que tanto la entrada a Talavera como la zona más comercial, no está iluminada adecuadamente, hemos retrocedido respecto a años anteriores, y en este caso no se justifican los recortes, porque queda deteriorada la imagen de la ciudad, algo que no puede entenderse si queremos revitalizar el comercio y volver a ser la capital de la comarca”.