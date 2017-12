El consejero celebra la vuelta de la sanidad regional a la "primera división"

Lunes, 4 diciembre 2017

Así se ha pronunciado el consejero durante su intervención en un desayuno informativo en el que ha desgranado la actuación del Ejecutivo autonómico durante estos dos años y medio de legislatura y los planes de futuro de cara a lo que resta de legislatura.

Ovacionado a su entrada en uno de los salones del Hotel Beatriz de Toledo, donde ha tenido lugar el evento, por acudir a este acto pese a que este domingo fallecía su madre, Fernández Sanz ha sostenido que, "ahora, la región tiene un modelo, un proyecto sanitario que se ha echado muchísimo de menos en los años de Gobierno del PP".

En este sentido, tras ser presentado por el presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (Segm), Antonio Fernández-Pro Ledesma, el consejero ha resaltado "el cambio de rumbo" que a su juicio ha dado el nuevo Ejecutivo regional a las políticas en materia sanitaria, sobre las que ha destacado la puesta en marcha del Plan de Salud de Castilla-La Mancha 2017-2025 que se pondrá en marcha el próximo año 2018 o "el sexto lugar" que ocupa la Comunidad Autónoma en el ranking nacional de servicios sanitarios.

"Nos hemos marcado un proyecto sólido en el que creo que volvemos a jugar en primera división en materia sanitaria en este país", ha recalcado el titular de Sanidad, que ha hecho hincapié en "la importancia" de la Atención Primaria a través de un modelo "basado en la prevención y promoción de la salud, en la cronicidad y en el envejecimiento".

Así, ha asegurado que uno de los "objetivos finales" es llegar a "invertir el 25 por ciento" del presupuesto de su Consejería en Atención Primaria, un área que para este 2018 contará, si se aprueba el Proyecto de Ley de Presupuestos presentado por el Gobierno regional, con el 20,9 por ciento de la cantidad fijada para sanidad.

UN 72% DE ENFERMOS CRÓNICOS

De esta manera, un cuarto del presupuesto sanitario iría destinado a "una realidad creciente" como son las enfermedades crónicas. "Más del 72 por ciento de las personas que se atienden en Atención Primaria en Castilla-La Mancha están, de una manera u otra, relacionadas con la cronicidad, con patologías crónicas", ha señalado Fernández Sanz.

"El año 2017 ha sido el primero en consolidar este proyecto que queremos seguir trabajando para el 2018 y dejarlo encandilado para los siguiente años", ha apuntado el titular de Sanidad, una actuación que ha refrendado con datos como "los 19 millones de euros más", respecto al año pasado, que se han invertido en sustituciones de profesionales sanitarios, la puesta en marcha del Plan Dignifica o las redes de expertos, así como el aumento de pruebas diagnósticas o el trabajo en red con el que saben "qué pasa en cada hospital de la región".

"LA GRIPE VIENE MUY TORCIDA"

Otro de los temas que ha abordado el consejero en su comparecencia ha sido la habitual epidemia de la gripe que tiene lugar en estos meses de invierno. "No hay un plan de choque, hay un plan continuo, haremos lo que sea necesario para que no se colapse --el sistema--", ha indicado el titular de Sanidad, que ha advertido que este año "la gripe viene muy torcida".

"El frío acaba de instalarse, hemos retrasado la vacuna --que es efectiva durante tres meses-- todo lo que hemos podido. Todavía no ha empezado y llevamos un mes perdiendo efectividad, no debería haber problema pero pido a los ciudadanos que su primer punto de atención sea la Atención Primaria", ha incidido el consejero.

PERSONAL SANITARIO

Respecto a los profesionales del Sescam y la recuperación de los empleos perdidos en este sector durante la anterior legislatura, el consejero ha valorado las más de mil plazas que han creado, y ha apuntado que se aprobarán las previstas para 2017 "antes del 31 de marzo", para llegar al final de la legislatura con una cobertura de "casi 6.000 plazas".

"El objetivo es recuperar a los que se fueron y retener a los que se están formando, además de incrementar el número de especialidades", ha dicho Fernández Sanz, que ha reconocido que "hay dificultades" con especialidades como la Medicina Familiar. "De los médicos que han terminado su formación en la región en mayo de este año, solo se han ido 10", ha agregado a preguntas sobre "la fuga de Médicos Residentes Internos (MIR)".

Además, el consejero, que ha asegurado que "en ningún momento" le han dado ganas de "dejar el cargo", ha vuelto a manifestarse también sobre el problema de los residuos de amianto en el barrio toledano de Santa María de Benquerencia, un asunto sobre el que ha señalado que no está "tan loco como para decir que el amianto no es importante".

"Siempre he dicho que los niveles existen, pero no han producido ninguna alteración de salud pública, por lo tengo no tenemos que tomar ninguna acción en este momento, aunque si hubieses que tomarla lo haríamos".