Nieves pide a los grupos políticos "responsabilidad" y apoyo para la RPT

Lunes, 4 diciembre 2017

villarrobledo

Albacete | ELDIAdigital.es

Nieves ha dicho estar sorprendido porque la popular Amalia Gutiérrez haya salido ante los medios de comunicación a decir que la Relación de Puestos de Trabajo es mala para el Ayuntamiento. En cualquier caso, para el edil socialista, esto pone más de manifiesto aún que es un documento más que necesario para los trabajadores, puesto que con ello se va a blindar sus puestos de trabajo "para que no se cometan las atrocidades que cometió el PP, despidiendo a 69 trabajadores, de los que 23 han debido ser readmitidos por orden de la Justicia, suponiendo 1.600.000 euros para el Ayuntamiento en salarios de tramitación y el aumento en más de 700.000 euros en el capítulo 1 de personal".



Ha recordado Nieves que 21 trabajadores han sido ya reincorporados a sus puestos de trabajo y otros dos han decidido recibir la indemnización correspondiente. Según ha señalado, a los salarios de tramitación y el aumento del capítulo 1, hay que aumentar los gastos jurídicos que llevó el proceso iniciado por el PP y que en su opinión, sólo sirvió para dejar sin trabajo a esas familias y sin servicios públicos a la ciudad.



Para Germán Nieves el PP y Amalia Gutiérrez son "tóxicos" para el Ayuntamiento, y ha dicho desear que no contagien a otros grupos políticos y sindicatos a la hora de aprobar una RPT que ha sido elaborada por la misma empresa que contrató en su día el PP y que elimina diferencias salariales.



Ha apuntado Nieves que el Ayuntamiento ha venido a cumplir un mandato judicial que incumplió el PP, que tras contratar a esta empresa para elaborar la RPT la tuvo un año y medio sin atender a sus peticiones.



Germán Nieves ha dado a conocer que tras los incumplimientos judiciales del PP, el nuevo equipo de gobierno socialista se comprometió a negociar, "y así lo hemos hecho con un total de 34 reuniones, hoy la última, el martes la comisión de Personal y el día 15 el Pleno Extraordinario en el que se debatirá este documento".



Para Nieves, la RPT viene a consolidar los servicios públicos que quedaron mermados por las amortizaciones de puestos de trabajo del PP, y también consolida a esos trabajadores para que no vuelvan a estar expuestos a las "atrocidades" como las cometidas por el gobierno de Valentín Bueno.



Para Germán Nieves el PP y Amalia Gutiérrez no quieren una RPT, por lo que no entiende que estén en esa Mesa de Negociación. Además, como ha explicado, dicen que no quieren aumento de sueldos para algunos trabajadores y sin embargo piden aumento de nivel para otros, lo que en su opinión también conlleva aumento de sueldos.



Por último Germán Nieves ha señalado que se trata de un documento bueno que además no está cerrado y se puede adaptar. Por ello ha esperado que los grupos políticos sean responsables y lo apoyen, "de los contrario se lo haremos saber al Juez, le llevaremos el documento y que sea él el que decida".