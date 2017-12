Angel Olsen anuncia conciertos en solitario con voz y guitarra en Madrid, Barcelona y San Sebastián

Lunes, 4 diciembre 2017

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Las citas serán en Madrid (8 de mayo de 2018, Teatro Calderón), Barcelona (9 de mayo, Sala Barts, Guitar Festival Bcn) y San Sebastián (10 de mayo, Teatro Principal).

Las entradas para los conciertos de Madrid y Barcelona se pondrán a la venta este martes 5 de diciembre a las 9 de la mañana. Por su parte, las de San Sebastián lo harán el miércoles 14 de diciembre.

Nacida en San Luis pero luego ubicada en Chicago, Angel Olsen se convirtió en cuestión de pocos meses, los inmediatos a la publicación de su segundo álbum, Burn Your Fire For No Witness, en febrero de 2014, en uno de los referentes del neo-folk, facción indie.