Mad Cool Festival 2018 desvela su cartel por días

Lunes, 4 diciembre 2017

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Así las cosas, el jueves 12 tocarán en la jornada inaugural Pearl Jam, Kasabian, Justice, Fleet Foxes, MGMT, Yo La Tengo, Sampha, Japandroids, Washed Out y Gold Panda.

El viernes 13 de julio será turno para Massive Attack, Snow Patrol, At the drive in, Perfume Genius, Marmozets, La maravillosa orquesta del alcohol, Black pistol fire, Ofenbach y Morgan.

La última jornada, 14 de julio, contará con Depeche Mode, Queens of the Stoge Age, Nine Inch Nails, Jack Johnson, Rag n' Bone Man, Future islands, Black rebel motorcycle club, The black Madonna y Angel Stanich.

Más artistas se sumarán al cartel próximamente. La venta de entradas y abonos comenzará el próximo día 5 de diciembre a las 11:00 horas. Podrán adquirirse en la web de Mad Cool Festival, Ticketmaster y algunos puntos físicos (Carrefour, Fnac y Halcón Viajes).

CAMBIO DE UBICACIÓN

Mad Cool se traslada en 2018 de la Caja Mágica a un nuevo recinto ubicado al norte de Madrid. Esta localización, que lleva por nombre Espacio Mad Cool, está situado en Valdebebas - Ifema; se ha concebido para albergar a 80.000 personas y tiene una extensión de 100.000 metros cuadrados.

Este aumento de aforo (de 35.000 personas por día) responde a una "necesidad de evolución y crecimiento cuyo objetivo es hacer de Madrid, de una vez por todas, una ciudad de referencia para la música en directo de gran formato", según informa la organización.

La segunda novedad de la edición 2018 son los siete escenarios (en comparación con los cinco de la edición 2017) que protagonizarán el nuevo recinto Mad Cool. "Se amplía así la oferta y la variedad de bandas para satisfacer la demanda del público", destacan desde Mad Cool.

El festival también contará con una nueva y renovada zona de restauración. Se continuará apoyando a las distintas disciplinas artísticas con Mad Cool Gallery y el Mercado del Arte: espacios de encuentro en el que las creaciones de autor son las verdaderas protagonistas.