CCOO redobla sus esfuerzos para atajar la siniestralidad laboral

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa en Guadalajara, el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, junto con el secretario general de CCOO en la provincia, José María Rey, y el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Guadalajara, Miguel Ángel López, en una rueda de prensa antes de participar en una asamblea con delegados sindicales del sector de la logística.

El personal técnico de prevención de CCOO, en una primera fase, va a llevar a cabo un análisis de la situación en materia de gestión preventiva (cómo está hecha la evaluación de riesgos laborales, si se forma a los trabajadores y trabajadoras en prevención, la aplicación de la gestión preventiva o si se respeten las funciones del comité de seguridad y salud), ha informado el sindicato en un comunicado.

Una vez detectadas las deficiencias y riesgos laborales que se puedan dar en las diferentes empresas y sectores, CCOO va a trabajar de manera conjunta con los delegados de prevención para corregir estas situaciones que puedan dar lugar a accidentes laborales o enfermedades de origen laboral.

Además, el sindicato va a llevar a cabo un seguimiento bimensual para comprobar que efectivamente se están llevando a cabo las mejoras en los centros de trabajo con el objetivo de conseguir un empleo más seguro y saludable.

Guadalajara es la provincia del país con mayor siniestralidad laboral, lo que requiere la intensificación del esfuerzo de todas las partes implicadas en la prevención de riesgos laborales: sindicatos, autoridad laboral, Inspección de Trabajo, Gobierno, Fiscalía y por supuesto del empresariado, que tiene la obligación de proteger la salud y seguridad de sus empleados y empleadas.

NO ESCATIMAR ESFUERZOS

"Todos los accidentes laborales se pueden evitar", para lo que es necesario invertir en una adecuada prevención de riesgos laborales que evite que los trabajadores sigan muriendo en los tajos.

"No se pueden escatimar esfuerzos, sobre todo desde el punto de vista económico, para intentar paliar la siniestralidad laboral, la vida de las personas vale mucho más que lo que se puede invertir para protegerla", ha indicado De la Rosa. El dirigente sindical ha manifestado que "hay empresarios a veces sin escrúpulos que contratan y llevan a los trabajadores a situaciones límites.

Los accidentes que se producen casi siempre tienen que ver con las condiciones a las que el trabajador se ve sometido, con jornadas de más de 10 horas al día, sin darles la formación necesaria en prevención de riesgos laborales para que conozcan los riesgos a los que se enfrentan en el trabajo son causas que determinan que se produzca un accidente".

"Un accidente no es una fatal casualidad, es un cúmulo de incompetencias y a veces negligencias de empresarios que de manera consciente no cumplen con la Ley de prevención de riesgos laborales", ha dicho, afirmando que esto "hay que denunciarlo con mayúsculas, no estoy criminalizando al empresariado, estoy constatando un hecho".

Según los datos en materia de siniestralidad laboral, en la provincia de Guadalajara se han registrado en lo que llevamos de año más de 3.000 accidentes laborales, de los cuales cuatro han sido mortales y siete graves.