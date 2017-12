Los sénior del CB Criptana se estrenan con un triunfo frente al CB Infantes

Jueves, 7 diciembre 2017

Polideportivo: Baloncesto

DEPORTES | El Día 08:00 |

El equipo sénior masculino conseguía la primera victoria en un cómodo partido ante el CB Infantes, mientras que no tuvieron tanta suerte el resto de equipos federados que no podían vencer en sus respectivos enfrentamientos. Mientras que los equipos mas pequeños disfrutaron de buenos resultados en líneas generales.

BABYBASKET

Volvimos al “Paniagua” solamente con 9 efectivos y las piernas lo notaron, pero estos niños están hechos de otra pasta y lo dan todo, corren todo lo que pueden, lo entregan todo. Y el de ayer fue un partido especial, independientemente del resultado (siempre es lo de menos) porque los niños mostraron un compromiso y una generosidad enorme. Todos aportan, y ayer todos (menos uno de ellos, que también lo intentó) lograron anotar al menos una canasta.

BENJAMIN

El pasado viernes el Benjamin Blanco volvió a disputar un partido en el Díaz Miguel donde marchó con una nueva victoria. El partido comenzó con un marcador igualado que enseguida conseguimos romper por la buena defensa del equipo que llevo a robar muchos balones y el buen movimiento de balón en ataque, siendo todos los jugadores generosos entre ellos. Un domingo más, nos desplazábamos a Alcázar con los jugadores del benjamín Verde , para disputar otro partido, en este partido no nos pudimos llevar la victoria, ya que ellos eran físicamente mucho más grandes que los nuestros, pero si nos sirvió para trabajar la defensa y salir rápido al contraataque. Así que ahora toca descansar en este puente y preparar los próximos partidos.

ALEVIN FEMENINO PROVINCIAL

Nuevo jornada para las alevines el disputado en la fría mañana del domingo contra la Escuela Baloncesto de Alcázar en el pabellón Vicente Paniagua. Nuestras chicas salieron flojas y con frío a la cancha, esto hizo que no tuviéramos buenas ideas en ataque y que nos despistáramos en defensa, todos los puntos que anotábamos eran en los pocos contraataques que lográbamos hacer o tiros libres. Aún así llegábamos al descanso 8 abajo. Tras el descanso las nuestras empezaron a despertar y se pudo ver muchos contraataques y pases a la jugadora adelantada o sola en la zona, las canastas que habíamos fallado antes, ahora entraban, eso nos hizo ponernos 3 puntos por debajo del marcador. En el último cuarto volvimos a bajar los brazos, unas defensas flojas que hacían que las rivales anotaran muy fácil, solas debajo de canasta y dejándolas coger rebotes seguidos en ataque se nos fueron, llegando a un 37-25 final. Hay que seguir aprendiendo y mejorando muchas cosas para los siguientes partidos.

ALEVIN MASCULINO

Segundo viaje del equipo alevin 2006. Esta jornada el equipo se desplazó para enfrentarse al equipo de Manzanares B. Los chicos mantuvieron durante todo el partido un ritmo alto de defensa que permitía realizar buenos contraataques con superioridades numéricas para poder anotar con más facilidad. El equipo local hacia daño a nuestro balance defensivo elaborando jugadas con muchos pases, lo que obligaba a los chicos del 2006 a concentrarse mucho en el 1x1 en todo el campo para no permitir canastas fáciles. Al final el equipo consiguió la victoria y sigue trabajando para después del puente recibir a Socuellamos, equipo líder de la competición.

Gran partido de nuestros peques alevines en en el desplazamiento a Manzanares, equipo al que conocíamos por haber jugado el sábado anterior ante nuestro equipo del 2006; el partido se celebró en pista corta, lo que nos perjudicó por la diferencia física entre ambos equipos, que es espectacular, pues el equipo de manzanares tienen 2 jugadoras y 1 jugador por encima de 1,70 metros. Ante esta diferencia física iniciamos el partido un poco intimidados, y durante el primer cuarto tuvimos muchas dificultades no sólo ya para anotar, incluso para tirar a canasta; tras el descanso cambió la actitud del partido y se igualó el juego, nuestro equipo perdió los nervios y comenzó a disputar el partido de igual a igual; gran solidaridad defensiva y descaro en ataque, que nos llevaron a ganar el parcial del 2º cuarto; nuestros 10 jugadores se repartieron minutos y casi todos consiguieron anotar; a pesar de que éramos conscientes de que no podíamos conseguir la victoria, nuestros jugadores no dejaron luchar en todo momento; tras el partido y el gran sabor de boca que nos dejó la competitividad que demostramos, nos planteamos como objetivo competir aún más al gran equipo de Manzanares con el que nos enfrentamos;

INFANTIL MASCULINO PROVINCIAL

Partido aplazado que si disputó el paso jueves en nuestro pabellón; El marcador final refleja la diferencia que hay entre los dos equipos, reflejada en la superioridad física del equipo Alcazaraño; el partido comenzó con cierta igualdad hasta que al final del primer cuarto el equipo visitante pudo conseguir una ventaja de 6 puntos; a partir del segundo cuarto las distancias fueron aumentando; como en todos los partidos, aparecieron nuestras carencias en el rebote y en la transición del balón defensa ataque, ante la buena defensa del equipo visitante; no obstante, no bajamos los brazos en ningún momento, aprovechando cada uno de los 48 minutos que duran los partidos, sin dejar de luchar y seguir creciendo en cada partido, independientemente del resultado. Felicitar al equipo visitante por la victoria y a nuestro equipo por la actitud que vienen demostrando este curso en entrenamientos y partidos

Victoria de nuestro equipo infantil en su desplazamiento a Argamasilla, en un partido que nos mostramos superiores desde el primer minuto ante el equipo local, que aguantó con mucho mérito todo el partido con tan sólo 5 jugadores; ganamos todos los cuartos, pudiendo anotar casi todos nuestros jugadores; en esta ocasión nuestros jugadores pudieron hacer un buen juego colectivo, con pocas pérdidas de balones y anotando canastas con facilidad; un partido que nos da confianza ante las dificultades competitivas que estamos teniendo en muchos de los partidos, y que hizo que nuestros jugadores se llevasen una gran alegría; felicitarles por la actitud de trabajo, humildad y compromiso que tienen tanto en las victorias como en las derrotas.

INFANTIL MASCULINO REGIONAL

Mal parte del infantil regional el jugado en Azuqueca el pasado sábado , donde los locales se mostraron muy superiores fundamentalmente en el rebote , en el que los locales conseguían continuas segundas opciones de tiro ante la mala defensa criptanenses , los jugadores criptanenses solo compitieron a buen nivel en el tercer cuarto donde se vieron los mejores minutos del equipo , con un buen trabajo defensivo y con bastante claridad de el juego de ataque, pero insuficiente para conseguir un mejor resultado. La semana que viene el equipo descansa por aplazar el partido ante Guadalajara.

CADETE MASCULINO REGIONAL

No encontró su sitio el cadete regional el pasado sábado ante Azuqueca , estando muy atascado en el juego de ataque durante bastantes minutos lo que condicio mucho el juego de los criptanenses , los locales prácticamente dominaron el partido durante todo el partido con rentas muy cortas ,pero suficiente para llevarse una victoria que hace que los criptanenses se descuelgue ligeramente del grupo de arriba. La semana que viene el equpo no jugara al ya disputar el partido correspondiente de esas jornada.

JUNIOR MASCULINO

Partido muy duro y serio del Junior en una difícil pista como la de Talavera. Un rival muy fuerte físicamente, sobre todo debajo del aro, que nos dificultó nuestro ritmo de juego durante muchas fases del partido y consiguió segundas y terceras opciones en demasiados ataques. No pudimos alzarnos con la victoria en un partido igualadísimo hasta el final (43-43 al descanso) marcado por las faltas de nuestros postes (3 al descanso ambos). Por lo que el equipo tuvo que variar defensas zonales para proteger a los grandes y por tanto, reducir el ritmo alto de juego que nos caracteriza. Aún así, a 2min del final ganábamos por 3, Talavera no anotó en 4 ataques y tuvimos el partido en 4 transiciones mal finalizadas para poder dar la puntilla en el marcador y finiquitar el partido.

SÉNIOR MASCULINO

El equipo senior masculino por fin consiguió su primera victoria ante un Cb Infantes que no puedo en ningún momento con el juego desplegado por los criptanenses , Los locales dominaron de principio a fin el partido con un muy buen juego en ataque acompañado por una defensa bastante intensa que permitía robar balones y poder correr el contraataque . Todos los jugadores pudieron disfrutar de minutos y a la vez de poder anotar canastas , como anécdota fue el debut del jugador cadete Ortiz que no solo debuto en el primer equipo sino que además pudo anotar cuatro puntos.

SÉNIOR FEMENINO

Partido igualado entre Criptana y Cuenca que se vio el pasado sábado. Comenzaba el partido con varios intercambios de canastas de ambos equipos. Algún fallo que otro de Criptana en defensa lo supo aprovechar cuenca para ponerse por delante en el marcador. El segundo cuarto comenzaba como el primero, intercambios de canastas pero su gran acierto en tiro y alguna ayuda no llegada a tiempo hizo que cuenca se fuera al descanso 7 arriba. Comenzabamos la segunda mitad, Criptana empezó a encontrar su juego tanto en ataque como en defensa y esto hizo de pedir a la entrenadora de cuenca algún tiempo.

Llegábamos al último cuarto y Criptana seguía apretando en defensa pero algún fallo en defensa supuso varios tiros solos de las jugadoras de Cuenca que con su gran acierto en tiro se llevaron el partido. Felicitar a las criptanenses por su trabajo y esfuerzo en la pista. Siguiendo así el esfuerzo dará recompensas.