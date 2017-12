Hyundai Motor lanza la campaña "Be There With Hyundai" por el Mundial de Rusia

Martes, 5 diciembre 2017

Hyundai Motor hace un llamamiento a los aficionados del futbol para para participar en la campaña 'Be There With Hyundai' para la Copa Mundial de la FIFA 2018 Rusia ™.

Para participar debes enviar un eslogan de equipo para cada uno de los ocho países que participan en el torneo, los participantes pueden asistir en directo al partido oficial de su equipo.

Se invitará a los aficionados al fútbol a presentar posibles lemas de equipos en FIFA.com para cada uno de los 32 equipos nacionales que compiten en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™. Los aficionados pueden presentar el eslogan para su selección desde el 4 de diciembre hasta el 28 de febrero de 2018.

En abril, se revelarán tres finalistas para cada lema del equipo y se iniciará una nueva ronda de votación en línea para determinar los 32 ganadores individuales.

Los eslóganes ganadores aparecerán de forma destacada en cada uno de los autobuses de la selección nacional de la Copa Mundial de la FIFA 2018 utilizados para viajar hacia y desde los partidos de la Copa Mundial. . El mejor eslogan de cada selección será elegido por los aficionados. El ganador del premio y su acompañante tendrán el honor de viajar a Rusia, dónde viajarán en uno de los vehículos oficiales de los equipos nacionales para ver en directo un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2018 ™.

"Estamos encantados de invitar a 32 futboleros para que aucdan a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ bajo el concepto 'Be There With Hyundai”, dijo Scott Noh, director de Marketing HMC. "Como patrocinador oficial de automoción nos comprometemos a proporcionar a los fans experiencias únicas y memorables. HMC desea cuidar a nuestros clientes, ofreciéndoles experiencias especiales en todo el mundo"

Los aficionados pueden presentar el eslogan para su selección a través del sitio web oficial (www.fifa.com/betherewithhyundai ).