Entregan a Cruz Roja los beneficios obtenidos en la venta de su libro “Historia del flamenco en Valdepeñas”

Martes, 5 diciembre 2017

Valdepeñas

Ciudad Real | ELDIAdigital

El cantautor realizó la entrega de un sobre con 300 euros al presidente local, Jesús Merlo, y la vicepresidenta local, Trinidad Pérez, que se destinarán al desarrollo y financiación de los proyectos de la Asamblea. Merlo quiso destacar la labor solidaria de “El Valdepeñero” , quien fue homenajeado en el Acto Institucional del presente año: “Lázaro Abad es una persona implicada en la Asamblea Local y un socio solidario. Recibimos esta aportación con gratitud, que irá a buen destino, a los proyectos desarrollados con nuestros niños y niñas en la escuela diaria y en Divereduca los sábados”, señaló, “con ello también sumamos para la construcción de un aula de formación para desempleados, y la adquisición de un nuevo vehículo adaptado que dará mejor servicio a los usuarios y usuarias, personas mayores y con discapacidad”.

Por su parte Lázaro Abad felicitó, en primer lugar, al presidente local por la concesión de una medalla de bronce a nivel provincial “por su destacada labor como presidente y esfuerzo constante por el crecimiento de Cruz Roja en Valdepeñas, para que se pueda llegar a las personas que están sufriendo”. Comentó que “lo mío es el cante, la guitarra y la poesía, no soy de palabras, pero me hace gran ilusión colaborar con Cruz Roja pues hace una gran labor con las personas y sus familiares, especialmente cuando no pueden pagar la luz, ni poner la calefacción, o pagar los libros a sus hijos”.

El voluntariado presente, y la vicepresidenta local en nombre de todos los voluntarios y voluntarias, agradeció al cantautor su aportación, a quién también felicitaron por su libro y éste les devolvió el gesto con unos cantes flamencos.