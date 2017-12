Herrera acusa al PSOE de "manipular y mentir" sobre la rescisión del contrato de un ex trabajador interino del Ayuntamiento

Querido Noni: Estaba pasando consulta y me ha llegado la noticia de tu marcha, no por esperada menos dura. Los recuerdos, de forma intensa, se han agolpado en mi mente. Son 50 años, con más[...]

Cuando me he enterado de la noticia hacía horas que ya había saltado a todos los medios. Hoy he estado varias horas en la Universidad Autónoma de Barcelona reviviendo los años en los que estudié[...]