El PP pide a Page que apoye una auditoría de las listas de espera "si no tienen nada que ocultar"

Martes, 5 diciembre 2017

Sanidad

REGIÓN | ELDIAdigital

El Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha afirmado que si el presidente regional, Emiliano García-Page, "no tiene nada que ocultar, apoyará" la iniciativa que han planteado para que un organismo independiente con las cualificaciones necesarias realice una auditoría de las listas de espera del Servicio de Salud regional (Sescam).

Así se ha pronunciado el portavoz del Grupo Popular, Francisco Cañizares, en una rueda de prensa en la que ha subrayado que la adjudicación para realizar esta actuación se haría a través de un concurso abierto y que esta tiene como objetivo conocer cuáles son las listas de espera "reales" de la Castilla-La Mancha.

"Las listas de espera reales en Castilla-La Mancha podrían ascender hasta los 300.000 pacientes, de los cuales, además, muchos tienen que marcharse a ser atendidos por la sanidad privada, por la gran espera que hay en la sanidad pública de nuestra tierra", ha asegurado Cañizares.

En relación con la lista de espera pediátrica, ha indicado que en Castilla-La Mancha hay "una media de casi 300 días para ser operados" y que los días que los pacientes esperan a ser operados es "de 177 días --6 meses de media--". En este sentido, ha afirmado que mientras que el porcentaje de estos pacientes que esperan más de seis meses a ser operados es "del 34% en Castilla-La Mancha, en Madrid es del 0,5%".

Cañizares ha puesto como ejemplo que, en el caso del hospital de Puertollano (Ciudad Real), habiendo unas listas de espera en Ginecología de "algo más de veinte días, lo cierto es que las agendas están cerradas y hay una espera real de más de seis meses".

Por todo ello, el portavoz del PP en las Cortes ha exigido al presidente de la Comunidad Autónoma el cese del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, por "situar a Castilla-La Mancha a la cola de las listas de espera quirúrgica de toda España", según ha informado el PP en una nota de prensa.

"MANIPULACIÓN OBSCENA DE CMMEDIA"

Por otra parte, Cañizares ha denunciado "la manipulación obscena" que a su juicio han realizado los servicios informativos de la televisión de Castilla-La Mancha Media (CCMedia) tras "no aparecer nadie del PP en el acto celebrado este lunes por el Día de la Constitución".

"No puede ser que el ente público esté mandado y dirigido por ex altos cargos del PSOE como José Luis Fernández Peña, Ismael Barrios y José Luis Bravo, quienes ocuparon, en diferentes momentos, cargos de directores generales de comunicación, lo que está provocando un descenso terrible de las audiencias, convirtiendo la radio de CMMedia en una radio residual en Castilla-La Mancha; y no lo digo yo, lo dicen hasta los sindicatos", ha manifestado Cañizares.

En este sentido, han criticado que los informativos de este lunes "obviaron la visita del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, a Campillo de Altobuey (Cuenca) para ver los trabajos de restauración de la zona afectada por el incendio forestal que este verano sufrió este municipio y en los que el Ministerio de Agricultura ha invertido de 206.000 euros".