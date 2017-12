El PP reprocha a la Diputación que dé "por aprobados" los presupuestos

Martes, 5 diciembre 2017

Así se ha pronunciado el presidente del Grupo Popular, Emilio Bravo, tras la rueda de prensa ofrecida este martes por Gutiérrez en la que ha desgranado las principales partidas de un proyecto que contempla más de 122 millones de euros para 2018 y que, ha asegurado, han trabajado "mucho tiempo" junto a IU y Ciudadanos.

Bravo ha resaltado también que las ayudas a los pueblos afectados por las tormentas de este verano, que alcanzan los 400.000 euros en la previsión presupuestaria, "llegan tarde", y, en este sentido, ha recordado que las mociones del PP al respecto fueron pasadas "a ruegos" por el equipo de Gobierno durante un pleno "para evitar perder la votación", ha informado el PP en una nota de prensa.

"Los presupuestos se van a aprobar porque Gutiérrez tiene unos socios de Gobierno que le dicen a todo que sí, algo que contrasta con la actitud del Grupo Popular, que lo que quiere es hacer propuestas para ayudar a los municipios de la provincia que tanto lo necesitan y a los que tiene abandonados el actual Gobierno de la Diputación", ha manifestado el 'popular'.

"ESPERANDO PROYECTOS"

Así, el presidente del Grupo Popular ha pedido a Gutiérrez que se dedique "a gobernar" ya que todavía está esperando "algún proyecto para la provincia de Toledo, después de dos años de Gobierno en los que solo se ha dedicado a dar dinero a la Junta de Comunidades para tapar las vergüenzas de su presidente, Emiliano García-Page, que está viviendo gracias a las subvenciones de las diputaciones, en vez de que ese dinero fuera a parar a los pueblos", ha arremetido.

También, Bravo ha denunciado que "una vez más se anuncia, en estos presupuestos, una partida para un convenio con la Junta de Comunidades, en este caso para arreglo de caminos, que precisamente fue otra de las mociones del PP que se pasaron a ruego, y se hace para dar dinero a Page y que pueda vender que hace algo por la región".

CIUDAD DE VASCOS

Por otro lado, ha lamentado que a Gutiérrez "lo único que parece interesarle es seguir mintiendo sobre el anterior Gobierno del PP en ruedas de prensa y entrevistas, como miente cuando habla del proyecto Ciudad de Vascos diciendo que no puede continuar porque así lo han dictaminado los tribunales y la realidad es que la sentencia no declara nulo el proyecto, sino solo la expropiación urgente de unos terrenos, a la que se puede dar soluciones, si se quiere realmente, de otras muchas maneras".

"Igual que miente al asegurar que el río no es navegable --ya que teníamos los permisos necesarios-- cuando habla de una inversión de 7 millones de euros, porque sabe que no llegaba a 2,5 millones; cuando dice que no había plan económico y sí lo había y recogía la recuperación total de la inversión; o cuando declara que no se iban a crear puestos de trabajo, cuando sabe que sí se iban a crear y en una zona especialmente necesitada de empleo", ha aseverado también Bravo.