El Consejo de la Mujer pide educar en igualdad

Martes, 5 diciembre 2017

Violencia de Género

Toledo | El Día

Según ha informado en nota de prensa el Consistorio, el Consejo Local de la Mujer ha vuelto a reunir este martes en el paseo de la Vega a numerosos representantes de asociaciones, partidos políticos, entidades ciudadanas y vecinos de la ciudad en su concentración mensual en contra de la violencia machista en la que han condeando que en el último mes tres mujeres han sido asesinadas en España, y en lo que va de año 51 mujeres y 5 hijos e hijas de éstas han sido asesinadas.

En esta ocasión, la encargada de dar lectura al manifiesto ha sido Ana Verdú del PSOE de Toledo, organizador del acto este mes. Apostar por la educación en igualdad, como se ha reivindicado, es una de las claves para poner fin a esta lacra social que "no depende de las víctimas, sino de la eliminación del machismo en nuestra sociedad", ha dicho.

Con la lectura del manifiesto se ha recordado a las tres mujeres víctimas de violencia machista asesinadas el pasado mes de noviembre. "Lilibert, que no llegó a cumplir los 28 años, no eligió morir el pasado 1 de noviembre, no pretendía dejar huérfana a su hijita de 6. Jessica, a sus 28 años, no decidió morir delante de su hijo a la puerta del colegio el 4 de noviembre, y Katharina que llegó a España huyendo de su exmarido, solo tenía 35 años, el 24 de noviembre él la encontró".

Por último y como es habitual, se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas y se han depositado tres velas en la escultura-monumento a la mujer de La Vega, junto al templete de la música.