Ángel Rubén Arias se presentará a la Secretaría General del PSOE de Alcázar de San Juan

Miércoles, 6 diciembre 2017

Política

Ciudad Real | ELDIAdigital

Así lo ha hecho público en un comunicado a través de las redes sociales justo cuando se cumple un mes de su dimisión como concejal en el Consistorio alcazareño.



"Tras este mes de reflexión y de haber hablado con numerosos compañeros y compañeras, he decidido dar el paso y presentarme como candidato a la Secretaría General de la agrupación de Alcázar de San Juan", señala.

"Dedicaré todo mi esfuerzo para que nuestro partido vuelva a ser el referente de la izquierda en la sociedad alcazareña, no tengo otros intereses", ha señalado en un texto publicado en la red social Facebook, en el que añade que "no podemos permitir que el Partido Socialista de Alcázar sea una simple plataforma de lanzamiento de carreras profesionales y de promesas de regeneración incumplidas.

"Yo no puedo ofrecer nada más que mi trabajo, ilusión y honestidad, aderezado con un mucho de transparencia y honradez. Quienes me conocéis sabéis que esas son los principios que me han regido siempre", ha añadido Arias.

En este sentido, se ha puesto como objetivos crear "una Agrupación fuerte, unida, de izquierdas, creíble y que cumpla con la palabra dada".